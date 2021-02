Łukaszenko zatwierdził projekt umowy o przeładunku produktów naftowych przez rosyjskie porty

Białoruski przywódca upoważnił ministerstwo transportu i komunikacji do prowadzenia negocjacji w sprawie umowy z Rosją o przeładunku białoruskich produktów naftowych przez rosyjskie porty.

Jak podała we wtorek białoruska agencja prasowa Biełta, powołując się na służbę prasową Aleksandra Łukaszenki, prezydent Białorusi zatwierdził projekt porozumienia międzyrządowego z Rosją w sprawie transportu i przeładunku przez rosyjskie porty morskie produktów naftowych eksportowanych przez Białoruś do krajów trzecich.

„Aleksander Łukaszenko upoważnił ministerstwo transportu i komunikacji do prowadzenia negocjacji w sprawie projektu umowy i podpisania dokumentu po osiągnięciu porozumienia w ramach zatwierdzonego projektu” – oświadczyła służba prasowa białoruskiego przywódcy.

Wcześniej ministerstwo transportu i komunikacji Białorusi potwierdziło co do zasady gotowość do podpisania porozumienia ze swoim rosyjskim odpowiednikiem w sprawie organizacji przeładunków białoruskich produktów naftowych w portach rosyjskich. Ogłoszono, że technicznie może do tego dojść po 15 lutego.

Według rzecznika białoruskiego ministerstwa strona białoruska planuje zawarcie kontraktów z operatorami terminali w Petersburgu i Ust-Łudze.

Zakłada się, że białorusko-rosyjska umowa będzie obowiązywać do końca 2023 roku z możliwością automatycznego przedłużenia.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Przypomnijmy, że 28 sierpnia ub. roku prezydent Białorusi Aleksandr Łukaszenko zagroził państwom bałtyckim działaniami odwetowymi z związku z zapowiadanymi, a później faktycznie nałożonymi sankcjami. W szczególności zagroził zamknięciem przestrzeni powietrznej Białorusi dla ich samolotów i zakazem tranzytu ich towarów. Jednak jak zaznaczaliśmy, najbardziej w litewskie porty mogłoby uderzyć przeorientowanie wysyłek białoruskich towarów. Większość białoruskiego eksportu drogą morską obsługiwana jest przez port w Kłajpedzie na Litwie.

W grudniu informowano, że Białoruś zawiesiła eksport produktów naftowych przez port w Kłajpedzie na Litwie.

CZYTAJ TAKŻE: Wicepremier Rosji nie widzi przeszkód dla eksportu białoruskich produktów przez rosyjskie porty

Kresy.pl / belta.by