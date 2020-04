Białorusini wycofują pieniądze z banków

Ban Narodowy Białorusi podaje, że w marcu jej mieszkańcy zaczęli na dużą skalę wycofywać swoje pieniądze z banków mimo, że białoruska waluta przestaje słabnąć.

Dane białoruskiego banku centralnego podał we wtorek portal Naviny.by. Na 1 kwietnia na kontach w bankach Białorusi złożone były środki na łączną sumę 5,103 mld rubli białoruskich. Oznacza to, że tylko w ciągu miesiąca Białorusini wycofali z banków 191,7 mln rubli. Oznacza to łączny spadek wartości depozytów w stosunku miesięcznym o 3,6 proc. Jak podkreślił portal to pierwszy spadek wkładów w białoruskich bankach od września 2018 r.

Spadek wartości dotyczył nie tylko środków zgromadzonych w rodzimej walucie. Obniżyła się także wartość zgromadzona przez mieszkańców Białorusi na kontach w obcych walutach. Suma ta spadła w ciągu miesiąca o 140,3 mln dol. czyli o 2,3 proc. do łącznej równowartości 6,321 mld rubli. Stało się tak mimo znacznego wzrostu kursu dolara wobec rubla białoruskiego, który w marcu wzrósł aż o 15 proc. Z tego zresztą powodu popyt na amerykańską walutę przewyższył w marcu na białoruskim rynku podaż o 279,4 mln dolarów (w przypadku transakcji osób fizycznych).

Proces słabnięcia rubla białoruskiego być może spowolni. Portal Tut.by poinformował we wtorek, że białoruska waluta już drugi dzień z rzędu umacniała się wobec dolara i euro. Portal łączy to z porozumieniem zawartym przez państwa OPEC i inny eksporterów ropy naftowej w sprawie znacznego ograniczenia podaży surowca, co już spowodowało wzrost jego cen. Białoruska gospodarka opiera się w znacznej mierze na przemyśle naftowym, a podstawą jego rentowności jest różnica między preferencyjną ceną na rosyjską ropę dla Białorusi, a wyższą ceną na rynkach światowych, która w ostatnim okresie została zniwelowana.

Podobny proces słabnięcia narodowej waluty i masowego wycofywania wkładów bankowych przez obywateli w wyniku pandemii koronawirusa i tąpnięcia cen ropy nastąpił w Rosji.

naviny.by/tut.by/kresy.pl