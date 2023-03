Xi Jingping: Relacje chińsko-rosyjskie mają priorytetowe znaczenie

Konfederacja wzywa do dymisji polskiego ambasadora we Francji Jana Emeryka Rościszewskiego. Ma to związek z jego słowami o "przystąpieniu" Polski do wojny. "Słowa absolutnie skandaliczne" - oświadczył poseł Robert Winnicki.

Ambasador RP we Francji Jan Emeryk Rościszewski wystąpił w sobotę w audycji programu telewizyjnego LCI należącego do państwowej grupy TF1. Rozmawiano w jej trakcie o przekazaniu przez Polskę i Słowację samolotów MiG-29 Ukrainie. W trakcie rozmowy polski dyplomata posunął się do radykalnego stwierdzenia, że może nastąpić moment, w którym trzeba będzie się zaangażować wojnę na Ukrainie. "Jeśli Ukraina nie obroni swojej niepodległości, nie będziemy mieli innego wyjścia, jak przystąpić do wojny" - powiedział Rościszewski. Ambasada RP we Francji zamieściła na swoim profilu na Twitterze oświadczenie "w związku z pojawiającymi się komentarzami na temat wywiadu udzielonego przez ambasadora Rościszewskiego". "Zwracamy uwagę, że jest ona [wypowiedź] przez niektóre media interpretowana w oderwaniu od kontekstu, w jakim została wygłoszona" - napisano. W poniedziałek posłowie Konfederacji Robert Winnicki i Krzysztof Bosak wezwali do natychmiastowej dymisji Rościszewskiego.