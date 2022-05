Brytyjski minister wraca do koncepcji przekazania Ukraińcom polskich MiG-29

Wielka Brytania wesprze i zapewni wsparcie Polsce lub jakiemukolwiek krajowi Europy Środkowej lub Wschodniej, który chciałby dostarczyć Ukrainie poradzieckie myśliwce – powiedział brytyjski minister obrony, Ben Wallace.

Jak podał w poniedziałek brytyjski „The Guardian”, szef resortu obrony Wielkiej Brytanii, Ben Wallace, został zapytany, czy jego zdaniem Ukraina wciąż potrzebuje potężniejszej broni, by odeprzeć rosyjską inwazję. W odpowiedzi nawiązał on do planów, dotyczących przekazania Ukraińcom polskich myśliwców MiG-29, za pośrednictwem Amerykanów, na co USA ostatecznie się nie zgodziły. Wallace powiedział, że Wielka Brytania wspierała wówczas ten pomysł zarówno wówczas, jak i obecnie.

„Jeśli Polska zdecyduje się to uczynić [przekazać MiG-29 Ukrainie – red.], to ją wesprzemy” – powiedział brytyjski minister obrony, cytowany przez „The Guardian”. Dodał, że Wielka Brytania „poprze każdy kraj, który dokona takiego wyboru” i będzie „bronić ich prawa” do takiej decyzji.

Według Wallace’a, Wielka Brytania byłaby skłonna wypożyczyć samoloty bojowe takiemu krajowi, by uzupełnić braki powstałe w związku z wysłaniem myśliwców Ukrainie. Według „Guardiana”, minister zaznaczył, że w kwietniu br. Londyn zgodził się wysłać do Rumunii dwa dodatkowe myśliwce Typhoon, w ramach wzmocnienia misji Black Sea Air Policing. Tym samym, brytyjski kontyngent został zwiększony do 6 maszyn.

Gazeta dodała też, że głównymi państwami, które mogłyby wysłać Ukraińcom poradzieckie myśliwce MiG-29, są: Polska, Słowacja i Bułgaria.

Pod koniec kwietnia br. pisaliśmy, że Słowacja może dostarczyć MiGi-29 na Ukrainę, jeśli Polska ochroni jej przestrzeń powietrzną. Jak informowaliśmy, minister spraw wewnętrznych Słowacji w pierwszej połowie kwietnia dopuścił możliwość wysłania na Ukrainę słowackich myśliwców MiG-29.

Władze Ukrainy praktycznie od początku rosyjskiej inwazji domagają się, by kraje zachodnie dostarczyły im m.in. samoloty bojowe. W kwietniu prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, występując zdalnie na forum parlamentu Korei Południowej, zaapelował o przysłanie Ukrainie uzbrojenia, w tym samolotów. W tym kontekście, już pod koniec lutego, w sprawie pojawił się polski wątek. 8 marca polskie MSZ zaproponowało wysłanie polskich MiG-29 do bazy w Ramstein i bezpłatne przekazanie ich Amerykanom, w domyśle w celu przekazania Ukrainie, w zamian za możliwość kupna samolotów o analogicznej charakterystyce. Pentagon uznał, że jest to propozycja „nie do zaakceptowania”. 10 marca gazeta Wall Street Journall napisała, że ostateczną decyzję o odrzuceniu polskiej oferty przekazania Ukrainie myśliwców MiG-29 podjął prezydent USA Joe Biden obawiając się, że dostawa samolotów „sprowokuje Władimira Putina” i zagrozi eskalacją wojny.

