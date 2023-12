Władimir Putin złożył Centralnej Komisji Wyborczej dokumenty w celu zarejestrowania się jako kandydat na prezydenta – powiedział RIA Nowosti jego sekretarz prasowy Dmitrij Pieskow.

„Tak, złowył” – Pieskow odpowiedział na odnośne. Putin przybył do Centralnej Komisji Wyborczej w poniedziałkowe popołudnie, a już przy wejściu powitała go szefowa komisji Ełła Pamfiłowa. Prezydent Rosji przeszedł przepisaną procedurę: okazał paszport i jego uwierzytelnioną kopię, zaświadczenie z głównego miejsca pracy, oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie na urząd, zawiadomienie o dostarczeniu dokumentów do rejestracji grupy wyborców, wniosek o rejestrację grupy wyborców, uwierzytelnione odpisy dokumentów o wykształceniu, o źródłach dochodów, o majątku, o wydatkach i wniosek o ustanowienie pełnomocników do spraw finansowych.



Putin poinformował urzędników, że nie zmieścił się ze swoim imieniem, otczestwem i nazwiskie we właściwych rubrykach i musiał “zawinąć” swój wpis, w czym ci pierwsi nie dostrzegli problemu. Zgodnie z przepisami rosyjskiego prawodawstwa procedury tej musiał dopełnić osobiście. Putin tał się pierwszym chętnym do startu w przyszłorocznych wyborach prezydenckich, który złożył podanie o rejestrację jako kandydat wraz z niezbędnymi załącznikami.

Izba wyższa rosyjskiego parlamentu Rada Federacji postanowiła, że wybory odbędą się w ciągu trzech dni – będą trwać od 15 do 17 marca 2024 r. Będą to piąte wybory prezydenckie w jaki wystartuje Putin, po tych z 2000, 2004, 2012 i 2018 roku.

Głowa państwa będzie startować w wyborach jako kandydat niezależny, a nie kandydat prokremlowskiej Jednej Rosji. Partia zadeklarowała już jednak, że pomoże w kampanii wyborczej i zbieraniu podpisów wspólnie z Frontem Ludowym. Kongres Jednej Rosji jednomyślnie poparł już kandydaturę Putina.

ria.ru/kresy.pl