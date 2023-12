Putin nie widzi potrzeby mobilizacji

Odpowiadając na pytanie na wielkiej konferencji prasowej „Bezpośrednia linia” prezydent Rosji Władimir Putin stwierdził, że nie ma potrzeby ogłaszania kolejnej fali mobilizacji.



Rosyjski przywódca spodziewa się, że liczba zgłaszających się ochotników zaspokoi potrzeby Sił Zbrojnych Rosji w warunkach przedłużającej się wojny przeciw Ukrainie. Putin powiedział jednak o danych za okres do końca bieżącego roku. Przypomniał, że w ramach częściowej mobilizacji do wojska powołano 300 tys. osób. Według Putina przy okazji mobilizacji pojawilo się „dużo ironii, najróżniejszych żartów z tego powodu, nadano im nazwę <<mobiki>>”. Tymczasem według niego zmobilizowani skutecznie wypełniają swoje zadania, zrelacjonowała agencja informacyjna Interfax.

„Chłopaki walczą wspaniale, po prostu świetnie – powiedział rosyjski prezydent, wyliczając – 14 bohaterów Federacji Rosyjskiej, nie mówiąc już o innych medalach i odznaczeniach”.

41 tys. zmobilizowanych zostało już zwolnionych ze służby w Siłach Zbrojnych ze względu na stan zdrowia lub przekroczenie wieku – dodał Putin.



Jak mówił od czasu ubiegłorocznej częściowej mobilizacji Sił Zbrojne Rosji zabiegają o ochotników do wojska poprzez zawarcie kontraktu. Według niego do końca 2023 roku planowano przyjąć 412 tys. ochotniczych żołnierzy kontraktowych. 13 grudnia prezydent otrzymał informację, że w ten sposób zwerbowano do wojska więcej, bo 486 tys. żołnierzy kontraktowych. Putin podsumował, że „nie maleje napływ ludzi, którzy z bronią w ręku chcą bronić swojej ojczyzny”. Jak twierdził codziennie przybywa ich półtora tysiąca.

Jak przytoczył Interfax – „Wraz z ochotnikami, jest to tylko podział warunkowy, umowa jest podpisana na dwa, trzy lata, tak zwani ochotnicy, chociaż tak naprawdę wszyscy są bohaterami i wojownikami Ojczyzny, po prostu mają kontrakt na rocznie, na krótszy okres. Ale w sumie do końca tego roku będzie to nawet pół miliona ludzi. Po co nam mobilizacja? Dziś nie ma takiej potrzeby” – powiedział Putin.

Częściowa mobilizacja została ogłoszona przez prezydenta Władimira Putina 21 września 2022 r. Według oficjalnych informacji miała objąć jedynie 300 tys. rezerwistów posiadający pożądane dla operacji zbrojnej specjalizacje bądź doświadczenie wojskowe. 31 października rosyjskie Ministerstwo Obrony ogłosiło zakończenie mobilizacji.

