Putin pogratulował Łukaszence zwycięstwa w wyborach

Po tym jak białoruska Centralna Komisja Wyborcza wstępnie ogłosiła Aleksandra Łukaszenkę zwycięzcą wyborów prezydenckich, Władimir Putin wysłał białoruskiemu prezydentowi telegram gratulacyjny.

O gratulacjach złożonych Łukaszence przez Putina poinformowała w poniedziałek służba prasowa Kremla. Rosyjski prezydent wyraził w telegramie nadzieję, że „działalność państwowa” Łukaszenki przyczyni się do „dalszego rozwoju wzajemnie korzystnych stosunków rosyjsko-białoruskich we wszystkich dziedzinach” a także do pogłębienia współpracy i integracji w ramach Państwa Związkowego Rosji i Białorusi, Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej oraz Wspólnoty Niepodległych Państw. Rosyjski prezydent liczy także na wzmocnienie współpracy wojskowej Rosji i Białorusi.

„Jest to niewątpliwie zgodne z podstawowymi interesami braterskich narodów Rosji i Białorusi” – napisał Putin w swoim telegramie.

Władimir Putin jest pierwszym światowym przywódcą, o którym wiadomo, że złożył Aleksandrowi Łukaszence gratulacje z powodu zwycięstwa w wyborach.

Jak pisaliśmy, w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki zaapelował do szefa Rady Europejskiej Charlesa Michela i szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen o zwołanie nadzwyczajnego szczytu Rady Europejskiej w kwestii sytuacji na Białorusi. W niedzielę wieczorem prezydenci Polski i Białorusi zaapelowali do białoruskich władz o uznanie i przestrzeganie standardów demokratycznych.

Przypomnijmy, że w niedzielę wieczorem pracownia wykonująca oficjalny exit poll podała, że wybory wygrał Aleksandr Łukaszenko, który miał otrzymać 79,7 proc. głosów. Swietłana Tichanowska miała dostać 6,8 proc. Po ogłoszeniu tej informacji Białorusini masowo ruszyli na ulice wielu białoruskich miast. Do demonstracji przeciwko domniemanemu sfałszowaniu wyborów doszło m.in. w Mińsku, Brześciu, Baranowiczach, Pińsku, Kobryniu i Żłobinie. W stolicy kraju doszło do starć między protestującymi ludźmi i milicyjnymi oddziałami OMON-u. Milicja użyła broni na gumowe kule i granatów hukowych. Według informacji podanych przez centrum praw człowieka „Wiasna” w nocnych zamieszkach co najmniej jedna osoba zginęła. Co najmniej 120 osób zostało zatrzymanych.

W poniedziałek rano szefowa białoruskiej Centralnej Komisji Wyborczej podała wstępne wyniki wyborów prezydenckich na Białorusi. Według nich Aleksander Łukaszenko otrzymał 80,23 proc. głosów, a Swietłana Tichanowska 9,9 proc. Sztab Tichanowskiej nie uznał tych wyników.

Kresy.pl