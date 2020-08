Morawiecki zaapelował o zwołanie nadzwyczajnego szczytu Rady Europejskiej ws. Białorusi

Premier Mateusz Morawiecki zaapelował do szefa Rady Europejskiej Charlesa Michela i szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen o zwołanie nadzwyczajnego szczytu Rady Europejskiej w związku z sytuacją na Białorusi.

W poniedziałek rzecznik rządu Piotr Müller poinformował, że premier Mateusz Morawiecki zaapelował do szefa Rady Europejskiej Charlesa Michela i szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen o zwołanie nadzwyczajnego szczytu Rady Europejskiej w kwestii sytuacji na Białorusi – podaje Polska Agencja Prasowa (PAP).

Wcześniej podobne działania zapowiadało Ministerstwo Spraw Zagranicznych. „Będziemy oczekiwali, żeby wszystkie państwa podjęły działania tak zdecydowane i tak solidarne, jak to było w stosunku do Ukrainy kilka lat temu” – oświadczył wiceszef MSZ Paweł Jabłoński.

„W obliczu trwających na Białorusi wydarzeń, MSZ RP wyraża głębokie zaniepokojenie brutalną pacyfikacją powyborczych manifestacji. Ostra reakcja sił porządkowych, użycie siły wobec pokojowo protestujących, arbitralne areszty są nie do zaakceptowania. Apelujemy do władz Białorusi, by zaprzestały działań eskalujących sytuację i zaczęły respektować podstawowe prawa człowieka” – czytamy w komunikacie resortu spraw zagranicznych.

Oświadczenie #MSZ w związku z sytuacją na Białorusi 🇧🇾 Czytaj całość⤵️: https://t.co/ruyA7bsyw1 pic.twitter.com/pM5Qi4XsMB — Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP 🇵🇱 (@MSZ_RP) August 10, 2020

Jak pisaliśmy, w niedzielę wieczorem prezydenci Polski i Białorusi zaapelowali do białoruskich władz o uznanie i przestrzeganie standardów demokratycznych.

„Jako sąsiedzi Białorusi, apelujemy do władz białoruskich o pełne uznanie i przestrzeganie podstawowych standardów demokratycznych. Wzywamy do powstrzymania się od przemocy i do respektowania podstawowych wolności, praw człowieka i obywatela, w tym praw mniejszości narodowych i wolności słowa” – napisali prezydenci: Polski – Andrzej Duda i Litwy – Gitanas Nauseda w niedzielnym oświadczeniu.

Podawaliśmy, że na Białorusi doszło ostatniej nocy do starć pomiędzy milicją i protestującymi. Protesty rozpoczęły się po ogłoszeniu oficjalnych danych na temat wyników wyborów prezydenckich. Według informacji podanych przez centrum praw człowieka „Wiasna” co najmniej jedna osoba zginęła. Co najmniej 120 osób zostało zatrzymanych.

Zobacz także: Białoruska CKW podała wstępne wyniki wyborów – zwycięzcą Łukaszenko

pap / wnp.pl / gov.pl / twitter.com / Kresy.pl