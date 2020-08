Prezydenci Polski i Litwy apelują do białoruskich władz o uznanie i przestrzeganie standardów demokratycznych

Apelujemy do władz białoruskich o pełne uznanie i przestrzeganie standardów demokratycznych; wzywamy do powstrzymania się od przemocy i respektowania podstawowych wolności, praw człowieka i obywatela – napisali w niedzielę we wspólnym oświadczeniu prezydenci Polski i Litwy.

Jako sąsiedzi Białorusi, apelujemy do władz białoruskich o pełne uznanie i przestrzeganie podstawowych standardów demokratycznych. Wzywamy do powstrzymania się od przemocy i do respektowania podstawowych wolności, praw człowieka i obywatela, w tym praw mniejszości narodowych i wolności słowa – napisali prezydenci: Polski – Andrzej Duda i Litwy – Gitanas Nauseda w niedzielnym oświadczeniu – podaje Polska Agencja Prasowa (PAP).

Wyrazili także opinię, że „dialog stanowi zawsze najlepszą metodę zapewnienia rozwoju społecznego oraz dyskusji na temat reform i działań politycznych”. „Traktujemy suwerenność i niezależność Białorusi z najwyższym poważaniem i mamy nadzieję, że zaistnieją warunki do pogłębienia współpracy ze społeczeństwem oraz instytucjami państwowymi Białorusi” – dodali Duda i Nauseda.

Zdaniem prezydentów, w interesie Białorusi leży bliższa współpraca z Unią Europejską. „Chcemy, aby drzwi dla tej współpracy pozostały otwarte i pozostajemy w gotowości do dalszego wspierania Białorusi na drodze do pogłębiania relacji ze zjednoczoną europejską rodziną” – napisali w oświadczeniu.

W niedzielę na Białorusi odbyły się wybory prezydenckie. Kandydowali: urzędujący prezydent Alaksandr Łukaszenko, tłumaczka i żona zatrzymanego blogera Swiatłana Tichanouska, była deputowana Hanna Konopacka, współprzewodniczący ruchu Mów Prawdę Andrej Dmitrijew oraz lider Białoruskiej Socjaldemokratycznej Hramady Siarhiej Czeraczań.

Jak pisaliśmy, Aleksandr Łukaszenko miał otrzymać 79,7 proc. głosów – wynika z oficjalnego sondażu exit poll. Uważana za jego najgroźniejszą rywalkę Swietłana Tichanowska miała dostać 6,8 proc. Na trzecią w kolejności Annę Konopacką miało zagłosować 2,3 proc. wyborców. Andriej Dmitrijew dostał 1,1 proc. a Siergiej Czerieczeń 0,9 proc. „Przeciwko wszystkim” głosy miało oddać 9,2 proc.

Po ogłoszeniu oficjalnych wyników wyborów Białorusini masowo ruszyli na ulice.

pap / wnp.pl / Kresy.pl