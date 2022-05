Papież pojedzie we wrześniu do Kazachstanu

Watykan przekazał we wtorek, że papież Franciszek uda się we wrześniu do Kazachstanu na międzyreligijną konferencję. Jak zauważyła agencja Associated Press, gościem konferencji będzie także głowa rosyjskiego prawosławia Cyryl.

Jak podaje Associated Press, Watykan poinformował we wtorek, że papież Franciszek pojedzie do Kazachstanu na „Kongres Przywódców Religii Światowych i Tradycyjnych”, który odbędzie się w dniach 14-15 września br. w stolicy tego kraju, Nur-Sułtanie.

Przebywający z wizytą w Watykanie minister spraw zagranicznych Kazachstanu Muchtar Tileuberdi powiedział, że na przyjazd papieża czekają nie tylko katolicy w Kazachstanie, ale także z całej Azji Środkowej.

Associated Press zwraca uwagę, że pielgrzymka papieża do Kazachstanu jest okazją do jego spotkania z patriarchą moskiewskim i całej Rusi Cyrylem, ponieważ głowa rosyjskiego prawosławia również wybiera się na kongres.

„Spotkanie z patriarchą Cyrylem byłoby znaczące, biorąc pod uwagę usprawiedliwianie przez Cyryla rosyjskiej wojny na Ukrainie. Franciszek odwołał zaplanowane spotkanie z Cyrylem w czerwcu w Jerozolimie ze względu na skutki dyplomatyczne, jakie by to spowodowało” – pisze AP.

W kazaniu wygłoszonym na początku maja Cyryl stwierdził, że „Rosja nigdy nikogo nie zaatakowała” i że „nie chcemy iść na wojnę”. „To zdumiewające, że wielki i potężny kraj nigdy nikogo nie zaatakował – bronił tylko swoich granic” – dodawał.

Jednak papież również był krytykowany za swoje wypowiedzi o wojnie na Ukrainie. Zauważano, że Franciszek nie wskazywał, kto jest w niej agresorem. Powiedział też, że „szczekanie pod drzwiami Rosji przez NATO” mogło być jednym z możliwych powodów „złej reakcji i rozpętania konfliktu”. Nie umiał odpowiedzieć na pytanie, „czy słuszne jest zaopatrywanie Ukraińców w broń”, deklarował, że chce pojechać do Moskwy, by rozmawiać z Władimirem Putinem. Skupiał się na wskazywaniu nieszczęść, do jakich prowadzi wojna i wzywaniu do pokoju.

„Kongres Przywódców Religii Światowych i Tradycyjnych” jest organizowany przez rząd Kazachstanu od 2003 roku. Zeszłoroczna edycja wydarzenia została przełożona na ten rok z powodu pandemii koronawirusa.

Franciszek i Cyryl spotkali się w Hawanie w 2016 roku.

Kresy.pl / apnews.com / astanatimes.com