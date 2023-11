Żydowscy darczyńcy grożą Uniwersytetowi Harvarda wycofaniem datków

Ponad półtora tysiąca absolwentów Uniwersytet Harvarda zagroziło prestiżowej uczelni zaprzestaniem udzielania jej datków pieniężnych ze względu na organizowane na jego terenie protesty przeciwko izraelskiemu atakowi na Strefę Gazy.

Ponad 1600 absolwentów Uniwersytetu Harvarda twierdzi, że wstrzyma się z przekazywaniem datków na rzecz uczelni do czasu podjęcia przez Harvard pilnych działań w celu rozwiązania problemu antysemityzmu na kampusie. Znani absolwenci-miliarderzy, tacy jak założyciel Pershing Square Bill Ackman i była dyrektor generalna Victoria’s Secret Leslie Wexner, przekazali już, że jeśli Harvard nie podejmie oczekiwanych przez nich kroków grożą mu poważne straty, jak podała CNN.

Na kampusie Uniwersytetu Harvarda doszło do różnego rodzaju akcji protestu przeciwko zbrojnym działaniom Izraela w Strefie Gazy.

„Nigdy nie myśleliśmy, że w Harvard College będziemy musieli argumentować, że terroryzm wobec ludności cywilnej wymaga natychmiastowego i jednoznacznego potępienia” – napisali członkowie Stowarzyszenia Żydowskich Absolwentów Harvard College (HCJAA) w liście otwartym do prezydent uczelni Claudine Gay i dziekana Harvard College Rakesha Khurana.

HCJAA powstała w zeszłym miesiącu w następstwie reakcji w murach uczelni na ataki na Izrael z 7 października. Organizatorzy twierdzą, że jest to pierwsze w historii Harvarda żydowskie stowarzyszenie absolwentów. Jego współzałożycielka Claire Brooks powiedziała CNN – “Jest to szeroki i rozwijający się ruch międzypokoleniowy absolwentów z wielu różnych sektorów i branż. Tak, niektórzy z nich to bardzo wpływowi darczyńcy”.

Prezydent Gay napisała w czwartek list otwarty do szerszej społeczności Harvardu, w którym odniosła się do napięć. „Harvard odrzuca wszelkie formy nienawiści i staramy się im przeciwdziałać” – napisała – „Pozwolę sobie powtórzyć to, co ja i inni przywódcy Harvardu powiedzieliśmy wcześniej: na Harvardzie nie ma miejsca na antysemityzm”.

Darowizny stanowiły w zeszłym roku 9 proc. budżetu operacyjnego prestiżowego uniwersytetu. Jeśli Stowarzyszenie Żydowskich Absolwentów Harvard College faktycznie doprowadzi do wstrzymania zapowiadanych datków może to kosztować uczelnię nawet 6 mld dol. wpływów.



7 października palestyńska organizacja polityczno-wojskowa Hamas rozpoczęła ze Strefy Gazy atak na terytorium Izraela. Hamas wystrzelił według różnych szacunków 2-5 tys. pocisków rakietowych, a następnie rozpoczął ofensywę, której częścią był desant przeprowadzony za pomocą motolotni i łodzi.

Bojownicy Hamasu znaleźli się w niektórych przypadkach daleko za linią granicy. Palestyńczycy strzelali do wojskowych i cywilów. Zajęli pewną liczbę izraelskich posterunków wojskowych przechwytując sprzęt w tym czołgi Merkawa. Co najmniej jeden taki czołg został uszkodzony w wyniku ataku improwizowanym dronem. Jego załoga została pojmana. Izraelczycy mogli stracić nawet siedem swoich czołgów. Palestyńczykom udało się także zając komisariat policji w Sderot.

Izrael zareagował na to zmasowanym atakiem, w tym masowym bombardowaniem i ostrzałem zabudowy Gazy. Wprowadził także całkowitą blokadę palestyńskiej eksklawy, obejmującą także odcięcie od żywności, leków, energii elektrycznej i wody. Jedynie od czasu do czasu do regionu wpuszczane są konwoej z pomocą humanitarną wjeżdżającą od strony Egiptu.

Urzędnicy palestyńscy podali w piątek, że od 7 października w atakach powietrznych i artyleryjskich zginęło 11 078 mieszkańców Gazy, z czego około 40 proc. to dzieci.

Charakter działań Izraela wywołał masowe protesty w wielu państwach zachodnich.

Czytaj także: Palestyńczycy nie mieli już wiele do stracenia

cnn.com/kresy.pl