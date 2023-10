Londyn: 100 tys. ludzi wyraziło poparcie dla Palestyńczyków

Policja w Londynie szacuje, że 100 tys. ludzi wyszło na ulice podczas demonstracji „Narodowego Marszu na rzecz Palestyny”, aby potępić izraelską kampanię wojenną i całkowitą blokadę Strefę Gazy.

„Wszyscy jesteśmy zjednoczeni, aby przekazać to samo przesłanie: chcemy, aby przemoc się skończyła. Wzywamy do natychmiastowego zawieszenia broni i bezpiecznego dostarczenia niezbędnych dostaw pomocy humanitarnej mieszkańcom Gazy” – przekazał na X Ben Jamal, dyrektor Kampanii Solidarności Palestyny współorganizującej sobotnią manifestację, która przybrała znaczną liczebność.

Przemoc nie zakończy się, „dopóki nie zająć się pierwotną przyczyną”, którą Jamal określił jako trwającą od kilkudziesięciu lat izraelską okupację wojskową terytoriów palestyńskich, przytoczyła Al Jazeera.

Uczestnicy marszu przeszli po Park Lane, przez Hyde Park Corner, Piccadilly i Trafalgar Square, aby dotrzeć do Whitehall, a o godz. 15 protestujący dotarli do Parliament Square, zrelacjonował “The Guardian”. Skandując „Wolna Palestyna”, trzymając transparenty i palestyńskie flagi, według Al Jazeery manifestanci byli na Downing Street, przy oficjalnej rezydencji i biurze brytyjskiego premiera Wielkiej Brytanii Rishiego Sunaka.

More and more across the world are standing up to Israeli barbarity.

“Free, free Palestine!” chants this huge crowd in a massive protest on the streets of London.

Here is London. The people of the U.K. and all over the world spoke out and rise up to stop Israel’s war against #humanity ✊🏽🙏🏽🇵🇸 pic.twitter.com/YtOjnQ1a0I

— Husam Zomlot (@hzomlot) October 21, 2023