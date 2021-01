Szczerski: W poniedziałek spotkam się z ambasador Wielkiej Brytanii w sprawie Polaka w śpiączce znajdującego się w szpitalu w Plymouth

W niedzielę sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Krzysztof Szczerski poinformował, że na polecenie prezydenta Andrzeja Dudy spotka się w poniedziałek z ambasador Wielkiej Brytanii w Polsce w sprawie Polaka, pozostającego w śpiączce.

Na polecenie Prezydenta RP Andrzeja Dudy jutro spotkam się z Panią Ambasador Wielkiej Brytanii Anną Clunes w sprawie Polaka w śpiączce znajdującego się w szpitalu w Plymouth – napisał na Twitterze Szczerski.

Przypomnijmy, że sprawa dotyczy mieszkającego od kilkunastu lat w Anglii mężczyzny w średnim wieku (jego personalia nie mogą być publikowane ze względu na dobro rodziny), który 6 listopada 2020 roku doznał zatrzymania pracy serca na co najmniej 45 minut, w wyniku czego, według szpitala, doszło do poważnego i trwałego uszkodzenia mózgu. W efekcie szpital w Plymouth wystąpił do sądu o zgodę na odłączenie aparatury podtrzymującej życie, na co zgodę wyraziły mieszkający w Anglii żona i dzieci mężczyzny. Przeciwko takiej decyzji wystąpiły mieszkające w Polsce matka i siostra, a także mieszkające w Anglii druga siostra mężczyzny i jego siostrzenica. W sprawie interweniowało także Ordo Iuris. Mimo sprzeciwu w czwartek ponownie odłączono mężczyźnie pożywienie.

Według żony mężczyzny nie chciałby on być podtrzymywany przy życiu w obecnym stanie. Pozostała część rodziny argumentuje, że jako praktykujący katolik zawsze opowiadał się za prawem do życia od poczęcia do naturalnej śmierci i nie chciałby, żeby jego życie zakończyło się w ten właśnie sposób.

Sąd Opiekuńczy orzekł 15 grudnia, że podtrzymywanie życia mężczyzny nie jest w jego najlepszym interesie. Dlatego też odłączenie od aparatury podtrzymującej życie będzie zgodne z prawem, a umierającemu należy zapewnić opiekę paliatywną, by do czasu śmierci zachował jak największą godność i jak najmniej cierpiał.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało w piątek oświadczenie w sprawie Polaka. „Ministerstwo Spraw Zagranicznych pragnie podkreślić, że w sprawie obywatela Polski przebywającego w szpitalu w Wielkiej Brytanii, w ramach posiadanych kompetencji i upoważnień podjęło wszelkie możliwe działania na poziomie politycznym, prawnym i konsularnym” – napisał resort.

