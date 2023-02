Wbrew ekologicznej frazeologii Biden za wydobyciem ropy na Alasce

Bogata w zasoby węgla, a jednocześnie głodna energii Republika Południowej Afryki nie zrezygnuje w krótkim czasie ze swoich elektrowni opalanych paliwami kopalnymi,

O tym, że RPA nie przejdzie w krótkim czasie na odnawialne źródła energii powiedział prezydent tego afrykańskiego państwa Cyril Ramaphosa, którego przytacza portal Africanews.com. Portal zaznacza przy tym, że Republika Południowej Afryki to jeden z największych trucicieli atmosfery na świecie, który wytwarza około 80 procent swojej energii elektrycznej z węgla. Mimo tego, kraj ten jest pogrążony w kryzysie energetycznym , czego powodem jest starzenie się instalacji energatycznych przy niedostatecznych inwestycjach, ale również sabotaż i kradzież przez zorganizowane gangi.

Od 2021 r. kraj zapewnił sobie kilka miliardów dolarów w postaci międzynarodowych pożyczek i dotacji na wsparcie zielonej transformacji. Jednak Ramaphosa ostrzegł przed „postrzeganiem, że jesteśmy wezwani do dokonania kompromisu między bezpieczeństwem energetycznym a sprawiedliwym przejściem na gospodarkę niskoemisyjną”.

Zwracając się do wyższych urzędników swojej partii - Afrykańskiego Kongresu Narodowego (ANC), prezydent powiedział, że nie jest tak, że „musimy dokonać wyboru między węglem a energią odnawialną”. Ramaphosa dowodził - „Nasza architektura energetyczna jest w 80 procentach oparta na węglu, po prostu nie ma mowy, żebyśmy zamknęli te elektrownie… tak po prostu”.

Jednak dwie niedawno wybudowane w RPA elektrownie, zaliczane do największych elektrowni węglowych na świecie, borykają się z problemami projektowymi. Prezydent o biecał jednak, że pozostaną one ekploatowane do końca założonego okresu 40-letniej żywotności. „Zainwestowaliśmy dużo pieniędzy w te elektrownie” – powiedział na spotkaniu ANC.