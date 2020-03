W ramach kwarantanny Panama wprowadziła separację kobiet od mężczyzn

W związku z pandemią koronawirusa Panama wprowadziła nowe, surowsze zasady kwarantanny. Co ciekawe, polegają one na oddzieleniu kobiet od mężczyzn – przynajmniej poza domem.

Jak podaje agencja AFP, ogłoszone w poniedziałek przez rząd Panamy zasady zaczną obowiązywać od środy. Obywatele będą mogli opuszczać swoje domy jedynie na dwie godziny dziennie. W inne dni z domu będą mogły wychodzić kobiety, a w inne mężczyźni. Do tej pory ograniczenia nie były związane z płcią.

Mężczyźni będą mogli wychodzić z domu tylko we wtorki, czwartki i soboty, a kobiety tylko w poniedziałki, środy i piątki, przy czym dozwolone będzie tylko wyjście po zakupy bądź do apteki. Wychodzenie z domów w niedziele będzie zakazane. Ograniczenia takie wprowadzono na 15 dni.

„Ta absolutna kwarantanna służy wyłącznie ratowaniu życia” – powiedział na konferencji prasowej minister ds. bezpieczeństwa Juan Pino. Podał on, że w ubiegłym tygodniu za nieprzestrzeganie kwarantanny w Panamie zatrzymano ponad 2 tys. osób.

Pierwszy przypadek infekcji koronawirusem zanotowano w Panamie 10 marca. Od tamtej pory koronawirusa wykryto u ponad tysiąca osób. 27 osób zmarło a 43 osoby są poddawane intensywnej terapii.

Jak pisaliśmy, we wtorek premier Mateusz Morawiecki ogłosił wprowadzenie kolejnych obostrzeń w związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce epidemii koronawirusa. W przestrzeni publicznej zaczyna obowiązywać wymóg utrzymania odległości co najmniej 2 metrów pomiędzy dwoma osobami. Z tego obostrzenia wyłączeni są jedynie rodzice dzieci wymagających opieki (do 13. roku życia) oraz osoby niepełnosprawne oraz nie mogące poruszać się samodzielnie, a także ich opiekunowie. Od 1 kwietnia osoby poniżej 18 roku życia mogą wychodzić z domu jedynie pod opieką osoby dorosłej. Ograniczony zostanie także dostęp do plaż, parków, bulwarów i miejsc rekreacyjnych. Nieczynne będą także wypożyczalnie miejskich rowerów. Zawieszona zostaje działalność salonów fryzjerskich, kosmetycznych oraz studiów tatuaży. Zmienione zostają także zasady robienia zakupów w sklepach stacjonarnych, na targach, straganach i bazarkach. W weekendy wielkopowierzchniowe sklepy budowlane będą zamknięte. Z pewnymi wyjątkami przestają działać hotele i domy oferujące wynajem krótkoterminowy. Zmieniono również zasady kwarantanny domowej tak, by obowiązywała ona także domowników.

Kresy.pl / AFP