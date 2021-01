Trump opuścił Biały Dom [+VIDEO]

Na kilka godzin przed inauguracją prezydentury Joe Bidena Donald Trump opuścił Biały Dom po raz ostatni w charakterze prezydenta USA, chwaląc osiągnięcia swojej administracji. Trump nie weźmie udziału w zaprzysiężeniu swojego następcy.

Jak podaje agencja Reutera, Trump opuścił w środę Biały Dom wraz ze swoją żoną Melanią tuż po 8. rano czasu miejscowego (godz. 14 w Polsce) i udał się śmigłowcem na imprezę pożegnalną w bazie Joint Air Force Andrews na Florydzie. Tam obiecał swoim zwolennikom, że wróci „w jakiejś formie” i wymieniał osiągnięcia swojej administracji.

Zdaniem Trumpa do osiągnięć jego prezydentury należy odbudowa armii i stworzenie nowych sił kosmicznych, cięcia podatkowe i troska o weteranów. „Ludzie są szczęśliwi, siły zbrojne kwitną, wprowadzaliśmy cięcia podatkowe i największą reformę jaką widziały USA. Mam nadzieję, że nie podniosą wam podatków, ale jeśli tak się stanie to: a nie mówiłem” – mówił. Jego zdaniem pomimo pandemii amerykańska gospodarka miała dobre wyniki na tle reszty świata. Jako swój sukces wymienił też ekspresowo szybkie opracowanie szczepionki na koronawirusa, co nazwał „medycznym cudem”.

W swoim przemówieniu Trump nie wymienił nazwiska swojego następcy. Odchodzący prezydent nie pogratulował do tej pory Joe Bidenowi i nie pojawi się na jego zaprzysiężeniu, co jest zerwaniem z dotychczasową tradycją. Życzył jednak nowej administracji „powodzenia i sukcesu”.

„Żegnajcie, kochamy was, wrócimy w jakiejś formie” – mówił odchodzący prezydent USA wzbudzając aplauz zgromadzonych. „Żyjcie dobrze, zobaczymy się wkrótce. Dziękuję bardzo” – powiedział Trump przed wejściem na pokład Air Force One, aby udać się do swojego klubu Mar-a-Lago na Florydzie.

Joe Biden zostanie zaprzysiężony w środę około godziny 18. czasu polskiego. W jego zaprzysiężeniu weźmie udział wiceprezydent Mike Pence.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

CZYTAJ TAKŻE: USA: „WSJ”: Donald Trump chce stworzyć własną partię polityczną

Kresy.pl / reuters.com / polsatnews.pl