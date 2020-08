Mieszkańcy miasta w Kolorado przegonili Antifę [+VIDEO]

W mediach społecznościowych pojawiły się filmy pokazujące, jak mieszkańcy miasta Fort Collins w amerykańskim stanie Kolorado przepędzili domniemanych aktywistów Antify.

Jak podaje Daily Mail, do zdarzenia doszło w sobotę przy okazji demonstracji Back the Blue – ruchu poparcia dla policji, znajdującej się pod presją ze strony lewackich organizacji po śmierci George’a Floyda. Demonstracja obrońców policji odbywała się pod miejscowym komisariatem. Spotkała się ona z kontrmanifestacją aktywistów ruchu Black Lives Matter, którzy wcześniej demonstrowali w innym miejscu. Początkowo spotkanie obu grup przebiegało spokojnie – manifestanci toczyli między sobą dyskusje. Kłopoty zaczęły się, gdy po 20 minutach na miejscu pojawiła się druga grupa zwolenników BLM, swoim czarnym ubiorem przypominająca bojówkarzy lewackiej organizacji Antifa.

Na nagraniach opublikowanych w sieci widać, jak grupa obrońców policji, prezentująca amerykańskie flagi, a także flagi kampanii prezydenckiej Donalda Trumpa, wypycha ubranych na czarno kontrmanifestantów, najwyraźniej na rogatki miasta. „Wracajcie do domu, komunistyczne szumowiny” – słychać na nagraniach. Ktoś przestrzegał też, by „bić każdego w twarz, ale nie używać broni”. W pewnym momencie dochodzi do bójki, w której zdecydowaną przewagę mają obrońcy policji. Gdy aktywiści BLM zostają pokonani, na miejsce przybywa oddział policji, który zatrzymuje kilka ubranych na czarno osób.

Antifa assaulted someone in a wheelchair. That’s what set off the beat down from residents. Police were on the scene to arrest the commies. pic.twitter.com/LhqHFztjV2

