Kolumbia wyprosiła wenezuelskiego opozycjonista, którego Zachód uznawał za tymczasowego prezydenta

Kolumbia wydaliła wenezuelskiego polityka opozycyjnego Juana Guaido kilka godzin po tym, gdy przyleciał on do tego kraju. Guaido był uznawany przez państwa zachodnie za prezydenta tymczasowego Wenezueli.

Guaido przybył do Bogoty, by wziąć udział w konferencji poświęconej jego państwu, którą zorganizował prezydent Kolumbii Gustavo Petro. Ten ostatni dąży do wznowienia procesu negocjacyjnego między władzami Wenezueli i wenezuelską opozycją, który rozpoczęty został w Meksyku w 2021 r., a który utknął w martwym punkcie, jak podała we wtorek telewizja RTL. Petro nie zaprosił na konferencję ani prezydenta sąsiedniego państwa Nicolasa Maduro, ani jego niegdysiejszego rywala – Guaido.

Konferencja ma zgromadzić delegacje kilkudziesięciu krajów Ameryki Łacińskiej, Ameryki Północnej i Europy,

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Kolumbii poinformowało, że Guaido, który przybył do Bogoty w „nieregularny sposób”, został zabrany na stołeczne lotnisko El Dorado, by „odlecieć w nocy komercyjnymi liniami lotniczymi do Stanów Zjednoczonych”.

Według wcześniejszego oświadczenia Guaido przekroczył on granicę Kolumbii pieszo. „Mam nadzieję, że szczyt może doprowadzić do tego, że reżim Maduro powróci do stołu negocjacyjnego w Meksyku i że można uzgodnić wiarygodny harmonogram przeprowadzenia wolnych i uczciwych wyborów jako rozwiązania konfliktu”. Później Guaido opublikował na Twitterze wideo, które najwyraźniej nakręcił z wnętrza samolotu, na którym mówił – „Po 60 godzinach w drodze do Bogoty, uciekając przed prześladowaniami dyktatury, przeciwstawiając się reżimowi Maduro, zabierają mnie z Kolumbii”.

Kolumbia zerwała stosunki dyplomatyczne z Wenezuelą w 2019 roku pod rządami konserwatywnego prezydenta Kolumbii Ivana Duque. Prowadził on politykę wspierania opozycji przeciwko rządom Nicolasa Maduro i jego partii socjalistycznej. Władze Wenezueli oskarżały Kolumbie o umożliwianie rajdów grup zbrojnych zamierzających do wsparcia wenezuelskiej opozycji. Z kolei Kolumbijczycy zarzucali Caracas wspieranie lewicowej partyzantki na terytorium ich państwa.

W sierpniu 2021 Duque został zastąpiony na stanowisku prezydenta Kolumbii przez Petro, pierwszego lewicowca na tym stanowisku, który dokonał przywrócenia stosunków dyplomatycznych.

Przewodniczący wenezuelskiego Zgromadzenia Narodowego tworzonego przez polityków opozycji nieuznających wyborów nowej izby Juan Guaido ogłosił się w styczniu 2019 r. tymczasowym prezydentem Wenezueli. Ówczesny prezydent USA Donald Trump wkrótce potem zadeklarował, że uznaje Guaido za prawowitego przywódcę Wenezueli. Za USA uczyniło tak kilkadziesiąt państw zachodnich w tym Polska. Rządzący państwem prezydent Nicolas Maduro uznał wystąpienie opozycjonisty za uzurpację oraz ogłosił zerwanie stosunków dyplomatycznych z USA.

USA z kolei przekazały dostęp do środków finansowych Wenezueli pozostających w zasięgu amerykańskich instytucji Guaido i nałożyły rozległe sankcje na ten południowoamerykański kraj, w tym jego sektor naftowy, kluczowy dla wenezuelskiej gospodarki. Bank of England nałożył sekwestr na zgromadzone w jego skarbcu rezerwę złota Wenezueli.W piątek wspomniane zgromadzenie wenezuelskiej opozycji zadecydowało o zastąpieniu rządu Guaido pięciosobową radą powierniczą, kontrolującą wenezuelskie aktywa zajęte przez państwa zachodnie.

Mimo inspirowania masowych protestów ulicznych a nawet zbrojnej rebelii Guaido nie zdołał jednak przejąć władzy w kraju. Pod koniec 2022 r. wenezuelska opozycja zdecydowała o odwołaniu Juana Guaido ze stanowiska uznawanego przez siebie prezydenta tymczasowego.

