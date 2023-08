Kandydat na prezydenta Ekwadoru zastrzelony [+VIDEO]

Kandydat na prezydenta Ekwadoru Fernando Villavicencio został zastrzelony po wiecu wyborczym w stolicy kraju, Quito. Podejrzany o sprawstwo także nie żyje.

Urzędujący prezydent Ekwadoru Guillermo Lasso potwierdził śmierć jednego z kandydatów na jego następcę. „Oburzony i zszokowany zabójstwem kandydata na prezydenta Fernando Villavicencio. Moja solidarność i kondolencje dla jego żony i córek” – Lasso napisał na platformie X, znanej wcześniej jako Twitter. „Na jego pamięć i walkę zapewniam, że ta zbrodnia nie pozostanie bezkarna” – zadeklarowała głowa pańśtwa. Zasugerowała przy tym, gdzie należy szukać inspiratorów zabójstwa – „Przestępczość zorganizowana zaszła bardzo daleko, ale cały ciężar prawa spadnie na nią”.

59-letni Villavicencio został zastrzelony w środę wieczorem, wkrótce po zakończeniu wiecu wyborczego. Al Jazeera podała w czwartek rano za lokalnym dzinnikiem „El Universo”, że atak wyglądał jak przeprowadzony przez profesjonalnego zabójcę. Polityk otrzymał trzy postrzały w głowę. Został zaatakowany w chwili, gdy wsiadał do samochodu.

„Podejrzany, który został ranny podczas strzelaniny z ochroniarzami, został zatrzymany i ciężko ranny przewieziony do jednostki [prokuratora generalnego] w Quito. Karetka pogotowia ze straży pożarnej potwierdziła jego śmierć, policja przystępuje do odbioru zwłok” – poinformowała w mediach społecznościowych Prokuratura Generalna. Na platformie X pojawiło się nagranie mające przedstawiać rannego zabójcę.



BREAKING: Ecuadorian Presidential Candidate Fernando Villavicencio has reportedly been assassinated at a campaign rally.

***The following video is the suspect who was captured at the rally***

According to reports, Villavicencio was shot three times in the head and a grenade was… pic.twitter.com/Eux659jzYw

— Collin Rugg (@CollinRugg) August 10, 2023