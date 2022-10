Lewicowi rebelianci gotowi do wznowienia negocjacji pokojowych z władzami Kolumbii

Wojska Korei Południowej przeprowadziły we wtorek razem z siłami USA ćwiczenia z wykorzystaniem bombowców. To odpowiedź na wystrzelenie rakiety przez Koreę Północną - poinformowała południowokoreańska armia.

Rakieta wystrzelona przez Koreę Północną przeleciała nad terytorium Japonii i spadła do Oceanu Spokojnego. Mieszkańców północnych regionów Japonii - Wyspy Izu, Hokkaido i prefektury Aomori obudził we wtorek dźwięk syren alarmowych. W odpowiedzi na wystrzelenie pocisku wojska Korei Południowej przeprowadziły we wtorek razem z siłami USA ćwiczenia z wykorzystaniem bombowców - podała agencja Reuters, powołując się na południowokoreańskie siły zbrojne

Według japońskiego ministra obrony Yasukazu Hamady Koreańczycy wystrzelili prawdopodobnie pocisk średniego zasięgu Hwasong-12 IRBM. Przeleciał on około 4,6 tys. kilometrów, co oznacza, że był to najdłuższy lot północnokoreańskiej rakiety w historii prób rakietowych KRLD. W czasie lotu pocisk przeleciał nad terytorium japońskiej prefektury Aomori. Jest ona położona na północnym krańcu głównej japońskiej wyspy - Honsiu.