Dziesiątki miliardów dolarów publicznych pieniędzy dla Intela

Joe Biden ogłosił wydzielenie 20 miliardów dolarów dla Intel Corp czołowego producenta układów scalonych, mikroprocesorów na świecie, co manifestować ma jego wsparcie dla awangardowej gałęzi przemysłu.

Prezydent USA ogłosił swoją inicjatywę w środę, w kampusie Intela na przedmieściach Phoenix. Pakiet dotacji i pożyczek dla korporacji ma być tylko częścią programu wsparcia amerykańskiego biznesu transferami ze środków publicznych, podaje za Bloombergiem portal Yahoo News. „W przeciwieństwie do mojego poprzednika jestem zdeterminowany, aby odwrócić sytuację i zainwestować w Amerykę, całą Amerykę, wszystkich Amerykanów. I właśnie to robiliśmy” – powiedział Biden, krytykując za małą, według niego, gotowość Donalda Trumpa dla stymulowania rozwoju ze środków publicznych.



Biden podąża śladem Trumpa w kilku kluczowych stanach, w tym w Arizonie, próbując rozwiać sceptycyzm wyborców co do sposobu, w jaki prezydent podchodzi do gospodarki. Ma to się przełożyć na rynek pracy. Jak podliczył prezydent ogłoszony w Phoenix pakiet dla Intela stworzy 10 tys. nowych miejsc pracy, w tym 3 tys. w samym mieście.

„To zasadnicze zerwanie z ekonomią skapywania, którą wzmocnił mój poprzednik – powiedział Biden – Chcę budować przyszłość w Ameryce. Mój poprzednik pozwoli budować przyszłość w Chinach i innych krajach, a nie w Ameryce”. Teoria skapywania to teza wysuwana przez liberalnych ekonomistow odwodzących od inwestowania publicznych pieniędzy w stymuloanie wzrost gospdoarczego, twierdzących, że wraz bogaceniem się najbogatszych, zamożność będzie skapywać w kolejne warstwy społeczne na skutek aktywności gospodarczej tych pierwszych.



Finansowanie Intela odbywa się na mocy ustawy Chips and Science Act 2022, jednego z jego sztandarowych osiągnięć legislacyjnych adminsitracji Bidena. Argumentuje on, że jego polityka dotycząca infrastruktury, produkcji krajowej i czystej energii poprawi sytuację finansową obywateli i wzmocni całą amerykańską gospodarkę.

Biden przywołał tę ustawę jako „inteligentną inwestycje”, która „przekształci kraj w sposób, którego jeszcze nawet nie rozumiecie”, stymulując wzrost liczby miejsc pracy w kraju, wzmacniając łańcuchy dostaw zakłócone przez pandemię koronawirusa i zapewniając, że Stany Zjednoczone będą w czołówce rozwoju nowych technologii.

Intel jest pierwszą firmą, która podpisała wstępną umowę finansowania na mocy ustawy Chips Act w celu stworzenia innowacyjnych zakładów produkcyjnych. Ustawa zapewniła dotacje o wartości 39 miliardów dolarów oraz pożyczki i gwarancje o wartości 75 miliardów dolarów, aby przekonać firmy do budowy fabryk w USA i odwrócić trwające od kilkudziesięciu lat przenoszenie produkcji półprzewodników do Azji.

Biden podjął trzydniową kampanię agitacji, która obejmuje pobyt w Nevadzie i Arizonie, gdzie udało mu się wygrać w czasie wyborów w 2020 r. i gdzie musi bronić się przed Trumpem w kolejnych. Jak wynika z sondażu Morning Consult dla Bloomberga przeprowadzonego w zeszłym miesiącu, Trump ma przewagę nad Bidenem w obu stanach.

finance.yahoo.com/kresy.pl