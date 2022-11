Biden chce poznać „czerwone linie” Chińczyków

Prezydent USA Joe Biden powiedział w środę, że zapyta przywódcę Chin Xi Jinpinga o „czerwone linie” Pekinu.

Dzień przed wylotem do Azji Biden pośrednio potwierdził plany spotkania z Xi w kuluarach szczytu Grupy 20. Ewentualna rozmowa będzie pierwszym spotkaniem od czasu objęcia urzędu prezydenta USA przez Bidena. Do tej pory przywódcy dwóch supermocarstw rozmawiali tylko wirtualnie.

Jak zacytował portal gazety „The Japan Times” prezydent USA chce określić, jakie są „czerwone linie” – jak to określił Biden w czasie konferencji prasowej. Biden zadeklarował, że będzie starał się dowiedzieć, „co jego [przywódcy ChRL] zdaniem leży w krytycznych interesach narodowych Chin, co uważam za krytyczne interesy Stanów Zjednoczonych i ustalić, czy są one ze sobą sprzeczne”.

Amerykański przywódca uznał, że właśnie w ten sposób można zmniejszyć potencjał konfliktu po gwałtownych napięciach wokół Tajwanu. Biden powiedział, że ma nadzieję na współpracę, a rozmowa na Bali pozwoli odpowiedzieć na pytanie „jak to rozwiązać”.

Biden trzykrotnie wskazywał, że jest gotowy zobowiązać wojsko USA do obrony Tajwanu, co jest zerwaniem z wieloletnią ostrożności w kwestii wyspy uważanej przez ChRL za zbuntowaną prowincję. Biden podkreślił, że nie nastąpiła zmiana historycznego stanowiska USA w kwestii strategicznej niejednoznaczności co do tego, czy Waszyngton użyje siły w przypadku chińskiej inwazji. „Doktryna w sprawie Tajwanu nie zmieniła się w ogóle od samego początku” – powiedział Biden, dodając, że będzie omawiał z Xi Jingpingiem kwestię tajwańską, ale także handel i relacje Chin z innymi krajami.

Biden powtórzył amerykańskie oceny, że Chiny wahają się przed materialnym wsparciem Rosji w jej wojnie z Ukrainą i konflikcie z Zachodem, mimo wizyty prezydenta Władimira Putina w Pekinie. „Nie sądzę, aby Chiny miały duży szacunek dla Rosji lub Putina” – powiedział Biden. Jak dodał – „Nie sądzę, by postrzegali to jako szczególny sojusz. W rzeczywistości trochę trzymali dystans” – powiedział o Chińczykach amerykański prezydent.

japantimes.co.jp/kresy.pl