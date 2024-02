Amerykański senator do Donalda Tuska: “Nie obchodzi mnie, co ma pan myśli” [+VIDEO]

Czołowy senator Partii Republikańskiej ostro odpowiedział na wpis Donalda Tuska, próbującego zawstydzić amerykańskich parlamentarzystów za to, że nie zgodzili się jeszcze na kolejny pakiet pomocy finansowej dla Ukrainy.

Jak podawaliśmy na naszym portalu, w czwartek premier Polski napisał na X: “Drodzy republikańscy senatorowie Ameryki. Ronald Reagan, który pomógł milionom z nas odzyskać wolność i niepodległość, musi dziś przewracać się w grobie. Wstydźcie się.” W ten sposób Tusk zreagował na przeciągające się debaty w amerykańskim parlamencie nad zatwierdzeniem kolejnej transzy wsparcia dla Ukrainy. Nie uszło to uwadze co najmniej jednego adresata, jak poinformował Polsat News.

Prominentny senator Parii Republikańskiej Lindsey Graham wniósł na salę obrad Senatu specjalną talicę ze zobrazowanym wpisem Tuska i głośno odczytał jego treść. “To jest polski premier. Lubię Polskę, była do tej pory świetnym sojusznikiem.” – rozpoczął swój komentarz amerykański polityk, by przejść następnie do obcesowych słów pod adresem szefa polskiego rządu.

“Panie premierze Polski, nie obchodzi mnie, co pan myśli.” – powiedział Lindsey Graham. Jak zadeklarował – “Chcę pomagać Ukrainie, chcę, by NATO stało się silniejsze, ale mój kraj stoi w ogniu. Mamy siedem milionów ludzi, którzy przechodzą przez naszą pękniętą granicę.” W tym kontekście amerykański senator sformułował retoryczne pytanie do polskiego premiera – “Jakby się pan czuł, gdyby siedem milionów ludzi nielegalnie wjechało do Polski? Czy nadal stawiałby pan Ukrainę przed Polską?”. Jak odpowiedział w swoim imieniu – ” Ja nie będę stawiał Ukrainy, Izraela, czy jakiegokolwiek innego państwa ponad USA.”

Wcześniej Graham zauważył, że gdyby rządził Reagan, USA nie mierzyłyby się z kryzysem migracyjnym na granicy.

W zeszłym tygodniu Senat USA odrzucił pakiet pomocy finansowej dla Ukrainy. Został on przez administrację Joe Bidena połączony ze środkami na wsparcie wojskowe dla Izraela oraz na zabezpieczenie granicy z Meksykiem w nadziei na to, że skłoni to coraz bardziej sceptycznych wobec finansowania Ukrainy republikanów do aprobaty kolejnych środków finansowych na pomoc dla niej. Tak się jednak nie stało i to mimo poczynienia pewnych kompromisów przez demokratów.

Poprzednio uchwalone wsparcie dla Ukrainy wyczerpało się jeszcze w zeszłym roku.

Lindsey Graham należy do czołowych reprezentantów Partii Republikańskiej w Senacie. Zbliżony jest do nurtu neokonserwatywnego, nawołuje do utrzymania hegemonii USA na globie i nie jest przeciwnikiem interwencji militarnych.

polsatnews.pl/tvn24.pl/kresy.pl