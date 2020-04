Wysłannik WHO do USA: Najpierw pokonajcie koronawirusa

Specjalny wysłannik Światowej Organizacji Zdrowia ds. COVID-19 David Nabarro skomentował decyzję prezydenta USA Donalda Trumpa o wycofaniu się z finansowania tej agendy ONZ.

Wysłannik WHO ds. COVID-19 powiedział – „Jest jeden czy dwa kraje, które wyglądają na dość zatroskane o działania jakie zostały podjęte na wczesnym etapie pandemii… Mówimy wszystkim, prosimy wszystkich, patrzcie naprzód. Skoncentrujcie się teraz na epickiej walce i pozostawcie oskarżenia na później” – słowa Nabarro do dziennikarzy zacytowała w środę agencja informacyjna Reutera.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

„Jeśli w efekcie zadecydujecie, że chcecie zadeklarować wycofanie pieniędzy albo poczynić inne komentarze o WHO, pamiętajcie, że to nie jest tylko WHO, to jest cała społeczność ochrony zdrowia, która właśnie teraz jest zaangażowana i każda pojedyncza osoba, która się poświęca” – powiedział przedstawiciel Światowej Organizacji Zdrowia. Nabarro wezwał do „szybkiej” i „mocnej” reakcji na ogniska pandemii, jak uznał – „wtedy będziecie zdolni do powstrzymania wirusa”. Jednak „jeśli będziemy się o to spierać wpadniemy w kłopoty” – ocenił przedstawiciel WHO.

Jak pisaliśmy, Trump polecił swojej administracji, by wstrzymać wpłacanie składek na Światową Organizację Zdrowia, czym groził jakiś czas temu. Ma to trwać do czasu wyjaśnienia, jaką rolę organizacja ta odegrała w „niewłaściwym zarządzaniu i ukrywaniu rozprzestrzeniania się koronawirusa”. Amerykański prezydent zarzuca WHO „liczne błędy”, które „przyczyniły się do wielu przypadków śmierci” i twierdzi, że gdyby organizacja ta działała szybciej i bardziej zdecydowanie, ofiar śmiertelnych koronawirusa byłoby znaczniej mniej, a sama epidemia ograniczyłaby się do Chin.

Trump wypomniał też WHO skrytykowanie jego decyzji o zamknięciu granic USA przed Chińczykami. Już wcześniej zarzucał on Organizacji „chinocentryzm”.Reuters przypomniał, że wkład finansowy USA w 2019 r. wyniósł 400 mld dolarów co stanowiło 15 proc. budżetu organizacji.

reuters.com/kresy.pl