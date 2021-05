Rada Bezpieczeństwa ONZ zwołała otwarte posiedzenie w sprawie konfliktu w Izraelu

Rada Bezpieczeństwa ONZ zbierze się 16 maja na otwartym posiedzeniu w celu omówienia eskalacji napięć w rejonie konfliktu palestyńsko-izraelskiego, poinformowała w czwartek ambasador USA przy ONZ Linda Thomas-Greenfield.

The UN Security Council will meet to discuss the situation in Israel and Gaza on Sunday. The U.S. will continue to actively engage in diplomacy at the highest levels to try to de-escalate tensions.

— Ambassador Linda Thomas-Greenfield (@USAmbUN) May 13, 2021