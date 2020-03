Amerykański immunolog: koronawirus może zabić w USA do 200 tys. ludzi [+VIDEO]

Dr Anthony Fauci, dyrektor amerykańskiego Narodowego Instytutu Alergii i Chorób Zakaźnych, a także członek sztabu kryzysowego Białego Domu ds. walki z epidemią COVID-19, przewiduje, że w USA koronawirus może zabić do 200 tys. osób.

Występując w niedzielę w programie „State of the Union” w telewizji CNN Fauci powiedział, że w oparciu o to, co widzi, przewiduje, iż w USA w związku z Covid-19 może umrzeć od 100 do 200 tys. osób, natomiast liczba zarażonych sięgnie „milionów”.

Fauci, który w ostatnich dniach zdobył w USA dużą popularność występując na konferencjach prasowych, m.in. z Donalsem Trumpem i jest nazywany w mediach „najsłynniejszym lekarzem Ameryki”, zaznaczył, że jego prognozy mogą ulec zmianie w związku z dynamiką sytuacji.

Fauci to @jaketapper: we could see „100,000 to 200,000 cases, but I don’t want to be held to that… excuse me, *deaths*. We’re going to have millions of cases…” 😐 pic.twitter.com/384FOhWJ7S — Tommy X-TrumpIsARacist-opher (@tommyxtopher) March 29, 2020

Jak pisze The Hill, Fauci stale apeluje, by reguły tzw. społecznego zdystansowania obowiązywały przez dłuższy czas. Jak powiedział w niedzielę, zniesienie tych ograniczeń będzie zależeć od dostępności szybkich testów dających wynik w ciągu 15 minut. Zaznaczał, że nie stanie się to „jutro, ani w przyszłym tygodniu”. Jego zdaniem ograniczenia będzie można poluzować dopiero, gdy wykresy liczby zachorowań zaczną się spłaszczać.

Jak pisaliśmy, w niedzielę w USA odnotowano 123,3 tys. zakażeń koronawirusem. Oznacza to, że po dwóch miesiącach rozwoju pandemii w USA jest o około jedną trzecią więcej przypadków zarażeń niż odnotowano w Chinach po czterech miesiącach od pojawienia się nowego wirusa. Z powodu wywoływanej przez niego choroby zmarło już 2117 mieszkańców USA. Katastrofalna jest sytuacja w stanie Nowy Jork gdzie liczba zakażonych wynosi już 53 324, a zmarły 773 osoby. Mimo tego prezydent Donald Trump nie zdecydował się na zapowiadaną wcześniej izolację stanu. Władze stanowe podejmują działania na własną rękę.

Kresy.pl / The Hill / Interia