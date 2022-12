W RPA protestują przeciwko zwolnieniu Janusza Walusia [+VIDEO]

Działacze radykalnej partii RPA zablokowali w czwartek trasę szybkiego ruchu, by sprzeciwić się perspektywie przedterminowego zwolnienia z więzienia Janusza Walusia.

Protest urządziła w czwartek przed południem radykalnie lewicowa, reprezentująca ludność murzyńska partia – Ruch Bojowników o Wolność Gospodarczą (EFF). Jej działacze wyszli na trasę szybkiego ruchu N1 pod Johannesburgiem w efekcie doprowadzając do powstania korku. Następnie ruszyli pod siedzibę regionalnego szefa sądownictwa w położoną w dzielnicy Midrand, jak zrelacjonował portal IOL.

The judgement to release a racist murderer must be rescinded. We make no apology about that. #NoParoleForJanuszWalus #EFFShutdown #JusticeForChrisHani pic.twitter.com/tr1IQ3KxhS

Protestujący nieśli transparenty z napisami: „Nasze podatki nie mogą być wykorzystywane do zapewnienia bezpieczeństwa rasistowskiemu mordercy”, „Nie dla błędnych i irracjonalnych decyzji podejmowanych w imię fałszywego pojednania”, „Sprawiedliwość dla Chrisa Haniego”. Marsz trwał kilka godzin. Trasa została ponownie otwarta około południa.

🚨It’s Stand Still🚨

Both ways closed. We will not allow the Courts to be used to undermine the gains of the struggle and reward the unrepentant oppressor.

“Nithi asxole kanjani amabhulu abulala u Chris Hani#JanuszWalus #EFFShutdownN1 #JusticeForChrisHani #DownWithZondo pic.twitter.com/n9rIE1zGAv

