Przedstawiciel episkopatu Francji krytykuje Macrona za dążenie do „dogmatyzacji aborcji”

Przedstawiciel episkopatu Francji, abp Pierre d’Ornellas ostrzega, że wpisanie tzw. prawa do aborcji do konstytucji nie rozwiąże problemu, a jedynie posłuży do zamknięcia dyskusji na ten temat.

Przypomnijmy, że prezydent Francji Emmanuel Macron oświadczył, iż jeszcze przed końcem 2023 roku projekt ustawy konstytucyjnej, mający zagwarantować „prawo do aborcji” we francuskiej konstytucji, zostanie przesłany do Rady Stanu i przedstawiony rządowi. Macron dodał, że w 2024 roku swoboda kobiet w zakresie aborcji „stanie się nieodwracalna”.

Sprawę skomentował abp Pierre d’Ornellas, metropolita Rennes, jako przedstawiciel episkopatu Francji. Zwrócił uwagę, że „Francja ma problem z aborcją”, ponieważ inaczej niż w innych krajach europejskich odnotowuje się w niej coraz większą liczbę liczba przypadków zabijania dzieci poczętych. Zaznaczmy, że jak podał serwis France24, powołując się na dane rządowe, w 2022 roku aborcji dokonało nie mniej niż 234 tys. kobiet.

„Ale zamiast zająć się wspomnianym problemem, my usiłujemy zamknąć dyskusję na ten temat, poprzez dogmatyzację aborcji, wprowadzenie jej do konstytucji” – powiedział arcybiskup, komentując proaborcyjne działania Macrona.

Abp d’Ornellas ostrzegł, że jeśli ustawa faktycznie zostanie przyjęta, to oznacza to zamknięcie jakiejkolwiek dyskusji na ten temat. Zaznaczył, że obecnie już co piąta ciąża we Francji kończy się aborcją, a debatować można wyłącznie w oparciu o paradygmaty „prywatności” i „autonomii kobiet”. Arcybiskup podkreślił, że rzeczywistość jest inna, a badania pokazują, że aborcja często wynika z determinizmów społecznych, takich jak ubóstwo.

„Tak, to poważny problem. Nie wiem, co będzie oznaczać dla społeczeństwa zapisanie prawa do aborcji w konstytucji. Bylibyśmy praktycznie jedynym krajem na świecie, który zapisałby takie prawo w swojej konstytucji. Jesteśmy jedynym krajem w Europie, gdzie liczba aborcji rośnie każdego roku. Jest ona dwukrotnie wyższa niż w Niemczech i nie sądzę, aby zapisanie w konstytucji wolności dostępu do aborcji zlikwidowało fakt, że jest to zawsze tragedia” – podkreślił abp d’Ornellas.

„Co więc zrobimy z tą tragedią? Jak będziemy o tym rozmawiać? Czy zapisanie tego prawa w konstytucji gwarantuje wolność wypowiedzi na temat aborcji? Czy gwarantuje możliwość debaty na ten delikatny temat? Czy gwarantuje klauzulę sumienia dla lekarzy czy pielęgniarek, którzy odmawiają wzięcia udziału w aborcji lub którzy, słuchając kogoś, kto zastanawia się, czy dokonać aborcji, udzielają porady z wielkim szacunkiem dla jego wolności do niepoddawania się aborcji, oferując alternatywę? Czy zapisanie prawa do aborcji w konstytucji pozwoli na prawdziwą wolność słowa i umożliwi poważną debatę w naszym społeczeństwie lub w placówce służby zdrowia? Mam poważne wątpliwości, stąd moje obawy” – oświadczył hierarcha.

„Niepokoi mnie ryzyko naruszenia wolności słowa i wolności debaty nad tak poważną kwestią!“ – podkreślił arcybiskup Rennes.

Decyzja francuskiego prezydenta jest kontynuacją prac zainicjowanych przez izbę niższą parlamentu, w reakcji na postanowienie amerykańskiego Sądu Najwyższego z czerwca 2022 roku, uchylające tzw. konstytucyjne „prawo” do aborcji. W listopadzie ub. roku Zgromadzenie Narodowe przeważającą większością głosów opowiedziała się za projektem ustawy o wpisaniu do konstytucji „prawa do dobrowolnego przerwania ciąży”.

Z kolei w marcu br. Macron obiecał, że francuska konstytucja zostanie zmieniona i że trafią do niej proaborcyjne zapisy. Jak twierdził, miałby to być „uniwersalny wyraz solidarności z kobietami, których prawo do aborcji zostało naruszone”.

Przypomnijmy, że na początku 2022 roku Emmanuel Macron zaapelował do europosłów o dopisanie „prawa do aborcji” do Europejskiej Karty Praw Podstawowych. Część mediów zwracała wówczas uwagę, że wypowiedź Macrona miała miejsce dzień po tym, gdy nową przewodniczącą Parlamentu Europejskiego została Roberta Metsola z Malty, która znana była m.in. jako zadeklarowana przeciwniczka aborcji.

