Przed 11 listopada podłożyła ładunek wybuchowy w centrum Warszawy. Inspirowała się tzw. Państwem Islamskim

38-letnia kobieta w nocy z 10 na 11 listopada podłożyła ładunek wybuchowy na jednej z ulic w Śródmieściu i go podpaliła. Interesowała się tzw. Państwem Islamskim. Usłyszała zarzut zagrożenia i sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób oraz przygotowania do spowodowania takiego zagrożenia.

Warszawska policja poinformowała o sprawie w poniedziałek. Za spowodowanie zagrożenia i sprowadzenie niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób oraz przygotowania do spowodowania takiego zagrożenia odpowie 38-latka, podejrzana o to, że z 10 na 11 listopada tego roku podłożyła ładunek wybuchowy na jednej z ulic na warszawskim Śródmieściu. Kobieta zainteresowana sprawami Bliskiego Wschodu została zatrzymana w okolicach Wrocławia przez policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu i stołecznego Wydziału do walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw.

38-latka decyzją sądu została tymczasowo aresztowana na trzy miesiące.

“Operacyjne działania policjantów z Komendy Rejonowej Policji Warszawa I doprowadziły do ustalenia danych osoby, która z 10 na 11 listopada 2023 roku około 2.00 w nocy podpaliła ładunek wybuchowy na jednej z ulic w centrum Warszawy. Prowizoryczne urządzenie wybuchowe wypełnione pojemnikami z gazem i gwoździami mogło spowodować poważne zagrożenie dla zdrowia i życia wielu ludzi, dlatego służby niezwłocznie zajęły się ustalaniem osoby odpowiedzialnej za jego podłożenie” – podano w policyjnym komunikacie.

Kobieta została uchwycona przez kamerę w miejscu podłożenia ładunku, a następnie przemieszczając się ulicami stolicy, dotarła na Dworzec Centralny, skąd odjechała pociągiem w kierunku Wrocławia, a następnie udała się do miejsca swojego zamieszkania w gminie Strzelin.

“Wyjaśnieniem sprawy w dalszej kolejności zajęli się policjanci stołecznego Wydziału do walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw, którzy we współpracy z policjantami z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu zatrzymali 38-letnią kobietę w miejscu zamieszkania” – czytamy.

38-latka została przewieziona do Warszawy, gdzie w Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Śródmieście usłyszała zarzuty spowodowania zagrożenia i sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób oraz przygotowania do spowodowania takiego zagrożenia.

ksp.policja.gov.pl / Kresy.pl