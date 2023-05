Prezydent Ukrainy na audiencji u papieża Franciszka

Papież Franciszek po raz pierwszy od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę spotkał się z jej prezydentem. Wołodymyr Zełenski wezwał Ojca Świętego, by jednoznacznie potępił rosyjską agresję i poparł ukraiński plan pokojowy.

W sobotę Ojciec Święty Franciszek przyjął na audiencji w Watykanie prezydenta Ukrainy, Wołodymyra Zełenskiego.

Jak poinformowała służba prasowa Stolicy Apostolskiej, rozmowa Franciszka z Zełenskim trwała około 40 minut. Omówiono sytuację polityczną i humanitarną na Ukrainie, spowodowaną przez wojnę. Papież zapewnił o swojej nieustannej modlitwie. Obaj zgodzili się co do potrzeby kontynuowania wysiłków humanitarnych w celu wsparcia ludności. Papież podkreślił pilną potrzebę „gestów człowieczeństwa” wobec najbardziej bezbronnych, niewinnych ofiar wojny.

Ojciec Święty podarował prezydentowi Ukrainy brązową rzeźbę gałązki oliwnej – symbolu pokoju. Wręczył mu też zestaw pism, w tym orędzie na tegoroczny Światowy Dzień Pokoju, oraz zbiór wystąpień papieża na temat wojny na Ukrainie. Franciszek otrzymał od Zełenskiego wizerunek Matki Bożej namalowany na kamizelce kuloodpornej, a także obraz poświęcony dzieciom, które zginęły w wyniku wojny.

Było to pierwsze spotkanie Zełenskiego z papieżem od początku rosyjskiej inwazji, a zarazem drugie oficjalne.

Zełenski później spotkał się z arcybiskupem Paulem Gallagherem, sekretarzem Stolicy Apostolskiej ds. stosunków z państwami i organizacjami międzynarodowymi.

Swoją krótką relację ze spotkania zamieścił na Twitterze prezydent Zełenski.

„Spotkałem się z Papieżem Franciszkiem. Jestem wdzięczny za jego osobiste zainteresowanie tragedią milionów Ukraińców. Mówiłem o dziesiątkach tysięcy deportowanych ukraińskich dzieci. Musimy podjąć wszelkie wysiłki, by wróciły do domu” – napisał polityk.

„Ponadto, poprosiłem o potępienie rosyjskich zbrodni na Ukrainie. Ponieważ nie można zrównywać ofiary z agresorem. Mówiłem też o naszej Formule Pokojowej, jako jedynym efektywnym algorytmie dla osiągnięcia sprawiedliwego pokoju” – zaznaczył. Dodał też, że zaproponował papieżowi, by przystąpił do grona zwolenników wdrożenia ukraińskiej propozycji.

I met with Pope Francis @Pontifex.

I’m grateful for his personal attention to the tragedy of millions of Ukrainians. I spoke about tens of thousands of deported 🇺🇦 children. We must make every effort to return them home.

In addition, I asked to condemn 🇷🇺 crimes in Ukraine.…

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 13, 2023