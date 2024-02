Prezydent o propozycji resetu konstytucyjnego: nie widzę problemu, proszę przyjść z konkretnymi propozycjami

Prezydent Andrzej Duda zadeklarował gotowość do rozmów na temat tzw. resetu konstytucyjnego, zaproponowanego przez Konfederację. Zaznaczył, że oczekuje „konkretnych propozycji”.

W piątek w wywiadzie na Kanale Zero prezydent Andrzej Duda został zapytany o propozycję tzw. resetu konstytucyjnego, przedstawionego przez Konfederację Wolność i Niepodległość.

Przypomnijmy, że w pierwszej połowie stycznia wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak wezwał wszystkie partie do pochylenia się nad propozycją tzw. resetu konstytucyjnego. Konfederacja zaproponowała poprawkę do Konstytucji – stworzenie na nowo Krajowej Rady Sądownictwa, Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego.

„Ja nie widzę problemu. Jestem gotowy usiąść i rozmawiać” – powiedział prezydent. „Zapraszam, proszę przyjść do mnie z konkretnymi propozycjami, proszę powiedzieć, że chcecie państwo się spotkać, bo macie tego typu propozycje” – oświadczył Andrzej Duda.

„Dzisiaj dysponujecie większością parlamentarną. Ja jestem otwarty na rozmowy, spotkajmy się, usiądźmy, są problemy, które są w inny sposób de facto nierozwiązywalne, bo zawsze będzie ten spór, dopóki nie przyjmiemy konstruktywnego, polubownego rozwiązania w tych sprawach” – dodał prezydent Duda.

Tydzień temu premier Donald Tusk powiedział, że w każdej chwili jest gotowy do dyskusji konstytucyjnej.

Prezydent Andrzej Duda już wcześniej odniósł się do propozycji Konfederacji w kwestii tzw. resetu konstytucyjnego. „Na pewno dobrym pomysłem jest to, żeby usiąść i zacząć rozmowę. Większość naszego społeczeństwa czeka na to, by sytuacja w kraju została uspokojona. Jestem gotów z panem marszałkiem Krzysztofem Bosakiem rozmawiać i zgodzić się wstępnie na pewną taką formułę, którą proponuje. Uważam, że jest to ciekawy pomysł. Uważam, że ci, którzy dzisiaj decydują na scenie politycznej, ci liderzy, powinni się dobrze zastanowić nad propozycją marszałka Bosaka” – oświadczył wówczas prezydent.

