Prawie 10 tysięcy ofiar śmiertelnych koronawirusa w Wielkiej Brytanii

Jak informuje w sobotę Agencja Prasowa Reuters, w ciągu ostatniej doby z powodu koronawirusa w Wielkiej Brytanii zmarło 917 osób. Łączna liczba zgonów wynosi 9875.

Z powodu koronawirusa w Wielkiej Brytanii zmarło już 9 875 osób – informuje w sobotę Agencja Prasowa Reuters. W ciągu ostatnie doby brytyjskie szpitale odnotowały 917 śmiertelnych przypadków.

Mimo bardzo wysokiej liczby jest to spadek w stosunku do poprzedniego dnia. Ministerstwo zdrowia poinformowało w komunikacie, że do tej pory pozytywnie zdiagnozowanych zostało 78 991 osób. Brytyjskie władze liczą, że osiągnęły już szczyt zachorowań. Rządzący chcą zrestartować gospodarkę zanim dojdzie do poważnego kryzysu.

Piątek był najtragiczniejszym dnie w Wielkiej Brytanii od początku kwarantanny, zmarło wtedy 980 osób. Minister zdrowia Matt Hancock, ogłaszając ofiary śmiertelne, powiedział:

„Nigdy nie zapominamy, że za tą liczbą kryje się imię, strata i rodzina, która już nigdy nie będzie taka sama. Ta Wielkanoc będzie kolejnym sprawdzianem determinacji narodu. Jest to pora roku, w której ludzie zwykle się spotykają. Jednak bez względu na to, jak ciepła jest pogoda, jakkolwiek kusząca jest twoja lokalna plaża lub park, wszyscy musimy zostać w domach”.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

„Jeśli liczba zgonów z powodu koronawirusa w Wielkiej Brytanii będzie mniejsza niż 20 tys., można będzie uznać, że kraj dobrze poradził sobie z epidemią” – mówił dwa tygodnie temu temu Stephen Powis, dyrektor medyczny angielskiego oddziału NHS (państwowej służby zdrowia).

O podobnej liczbie zgonów wskutek pandemii po raz pierwszy wspomniał w połowie marca prof. Neil Ferguson, epidemiolog i profesor biologii matematycznej z Imperial College London. W swoim modelu wskazywał, że jeśli Wielka Brytania utrzyma politykę mniejszych restrykcji, koronawirus spowoduje śmierć 260 tys. osób, a jeśli nie byłoby ich wcale – liczba zgonów sięgnie 510 tys. W jego opinii sukcesem będzie utrzymanie liczby zgonów poniżej 20 tys. Przypomnijmy, na początku rząd Wielkiej Brytanii mówił wprost o planie zarażenia 60% populacji, w celu wykształcenia „odporności stadnej”. Pomysł ten spotkał się ze zdecydowaną krytyką środowiska naukowego.

Kresy.pl/Reuters