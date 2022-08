Potężny wybuch w stolicy Armenii [+VIDEO]

Co najmniej jedna osoba zginęła, a 26 zostało rannych w eksplozji, która miała miejsce w centrum handlowym w Erywaniu w niedzielne popołudnie, powodując poważny pożar obiektach położonych w większości na świeżym powietrzu tuż obok centrum miasta.

Jako poinformowało Radio Wolna Europa/Radio Wolność, co najmniej jedna osoba zginęła, a 26 zostało rannych w eksplozji, która miała miejsce w centrum handlowym w Erywaniu w niedzielne popołudnie, powodując poważny pożar obiektach położonych w większości na świeżym powietrzu tuż obok centrum miasta.

Ministerstwo ds. Sytuacji Nadzwyczajnych twierdzi, że strażacy i ratownicy pracują na miejscu na popularnych targach Surmalu, na których dostępny jest zarówno handel hurtowy, jak i detaliczny.

Dyrektor Pogotowia Ratunkowego Taguhi Stepanian potwierdził, że ranni zostali zabrani do różnych szpitali w stolicy Armenii. Nie podano jeszcze oficjalnej przyczyny wybuchu.

Surmalu jest znane jako rynek, na którym sprzedawane są również fajerwerki, petardy i inne materiały pirotechniczne. Levon Sardarian, rzecznik gminy, potwierdził później doniesienia, że eksplozja miała miejsce w magazynie fajerwerków na targu Surmalu.

Powiedział, że ratownicy byli na miejscu, próbując wyciągnąć rannych spod gruzów.

