Ponad 1500 nowych potwierdzonych przypadków koronawirusa w Polsce

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w piątek na Twitterze, że w ciągu ostatniej doby w Polsce wykryto 1587 przypadków koronawirusa. To kolejny rekord.

„Mamy 1587 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem z województw: mazowieckiego (295), małopolskiego (241), kujawsko-pomorskiego (162), pomorskiego (128), śląskiego (126), warmińsko-mazurskiego (87), wielkopolskiego (84), łódzkiego (78), zachodniopomorskiego (61), lubelskiego (59), podkarpackiego (55), podlaskiego (54), dolnośląskiego (52), świętokrzyskiego (52), opolskiego (38) i lubuskiego (15)” – podał resort zdrowia.

Ministerstwo przekazało też informacje o śmierci 23 osób. „Z przykrością informujemy o śmierci 23 osób zakażonych koronawirusem (wiek-płeć, miejsce zgonu): 84-M Siedlce, 52-M Kraków, 86-K Kędzierzyn-Koźle, 67-K Elbląg, 82-M Biłgoraj, 79-K Lublin, 90-K, 86-K, 90-M, 74-M, 81-M, 80-K Zgierz, 68-K Bełchatów, 73-M, 60-K, 44-M, 51-M, 68-M Poznań, 94-M Tychy, 82-M Świętochłowice, 60-M Racibórz, 70-K Ostróda (mieszkanka woj. pomorskiego), 83-M Gdynia. Większość osób miała choroby współistniejące”.

Podczas konferencji prasowej rzecznik ministerstwa mówił: „Minister zdrowia zaproponuje obostrzenia w strefach czerwonych i żółtych i najprawdopodobniej te nowe obostrzenia w niedługim czasie się pojawią. Będą to obostrzenia dotyczące możliwości spotkań międzyludzkich, kontaktów. Przekonacie się państwo w przyszłym tygodniu. Każdy z nas może przewidywać, obserwując to, co się dzieje w innych państwach, choćby w Europie, jakie są wprowadzane restrykcje, raczej dotyczące większych zbiorowisk, tam, gdzie więcej osób się organizuje, gdzie się spotyka. To już minister Adam Niedzielski przedstawi”.

Jak poinformowaliśmy wcześniej, według ministerstwa: „Wyniki, które teraz obserwujemy, to jest efekt powrotu ludzi do normalnego, codziennego życia”. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia, komentując wzrost liczby przypadków, oświadczył, że w Polsce nie ma aktualnie dużych ognisk zakażeń. Podkreślił, że sobotnie dane są wynikiem powrotu ludzi do normalnego trybu życia.

„Nie mamy obecnie dużych ognisk. Wyniki, które teraz obserwujemy, to jest efekt powrotu ludzi do normalnego, codziennego życia, powrotu do pracy. To jest to, co obserwujemy codziennie na naszych ulicach – więcej ludzi, więcej kontaktów” – powiedział Andrusiewicz.

