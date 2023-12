Ponad 1,5 mln euro dziennie – Bild o kosztach zakwaterowania migrantów w Berlinie

Niemiecki dziennik Bild pisze o “eksplozji kosztów w stolicy”. Chodzi o dzienne koszty zakwaterowania migrantów, które wynoszą w Berlinie ponad 1,5 miliona euro.

Niemcy zmagają się z kryzysem migracyjnym. Niemiecki dziennik Bild podał w poniedziałek, że koszty zakwaterowania migrantów tylko w niemieckiej stolicy wynoszą ponad 1,5 mln euro dziennie. Są kwaterowani w dwóch dużych ośrodkach oraz pokojach w hotelach i hostelach.

Okazuje się, że koszty ośrodka Tegel wynoszą 1 172 204 euro dziennie. Jak czytamy, dawne lotnisko jest obecnie zajmowane przez 3408 Ukraińców i 1333 osoby ubiegające się o azyl z innych krajów. Cudzoziemcy mieli być tam kwaterowani krótkoterminowo, lecz Ukraińcy przebywają tu obecnie średnio 165 dni.

W innym ośrodku – Tempelhof – koszty zakwaterowania migrantów wynoszą 228 tys. euro dziennie. Znajduje się tam 1359 miejsc.

Z kolei 1617 miejsc w hotelach i hostelach kosztuje Berlin 101 046 euro dziennie. Jak podkreśla dziennik, o ile w ubiegłym roku na wynajem pokoi hotelowych dla migrantów wydano “zaledwie” 3,4 mln euro, w tym roku kwota ta wzrosła już do 12,8 mln euro.

Kryzys migracyjny w Niemczech pogłębia się. Niemieckie media zwracały uwagę w listopadzie, że w całym kraju wielu burmistrzów i inne organy samorządowe nie wiedzą już, gdzie mają zakwaterować cudzoziemców. W poniedziałek premierzy niemieckich landów będą negocjować z kanclerzem Olafem Scholzem zmiany w polityce azylowej.

Do Berlina przybywa codziennie około 200 cudzoziemców, a w niewielkim przygranicznym Eisenhüttenstadt w Brandenburgii jest to dziennie ok. stu osób. W ośrodkach recepcyjnych, jak ten na dawnym lotnisku Tegel w Berlinie, migranci powinni przebywać jedynie przez krótki czas, a potem trafić do kwater w mieście, lecz mieszkań brakuje. Niektórzy azylanci utknęli tu ponad rok temu.

Na początku listopada kanclerz Niemiec Olaf Scholz odbył spotkanie z premierami niemieckich landów. Po wielogodzinnych negocjacjach osiągnięto porozumienie, które przewiduje między innymi ograniczenie świadczeń dla migrantów, karty płatnicze zamiast pieniędzy, obowiązek pracy, więcej deportacji.

bild.de / Kresy.pl