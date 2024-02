Podpisano list intencyjny ws. przemieszczania wojsk z Niemiec i Niderlandów

Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podpisał list intencyjny w sprawie ujednolicenia procedur przemieszczania wojsk z Niderlandów oraz Niemiec. Szef MON zapowiedział także, że Polska wystawi grupy bojowe w ramach sił szybkiego reagowania UE.

Podczas pobytu w Brukseli na nieformalnym posiedzeniu ministrów obrony państw UE w dniach 30-31 stycznia, organizowanym przez prezydencję belgijską, we wtorek Władysław Kosiniak-Kamysz podpisał list intencyjny w sprawie ujednolicenia procedur przemieszczania wojsk z ministrami Niderlandów i Niemiec. Polski minister stwierdził, że podpisanie listu ułatwi i przyśpieszy przemieszczanie wojsk sojuszniczych przez terytoria państw.

“Główną korzyścią z wejścia w życie tego dokumentu będzie szeroko rozumiana harmonizacja, w tym procesów ujednolicenia procedur, szczególnie podczas planowania i przemieszczeń wojsk w ramach stosownych planów sojuszniczych, przez terytorium Królestwa Niderlandów, Niemiec i Polski. Ta trójstronna inicjatywa daje nam również szansę na stworzenie warunków do uproszczenia procedur w przekraczaniu granic pomiędzy naszymi państwami. Wypracowane dzięki tej współpracy propozycje rozwiązań stworzą szanse nie tylko dla naszych państw, ale również całej Unii Europejskiej na budowę bardziej efektywnych rozwiązań w obszarze mobilności wojskowej” – stwierdził wicepremier, Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Szefowie resortów obrony UE omówili również możliwości wsparcia europejskiego przemysłu obronnego, w szczególności kwestie, które powinny zostać ujęte w planowanej Europejskiej Strategii Przemysłu Obronnego (European Defence Industry Strategy) oraz Europejskim Programie Przemysłu Obronnego (European Defence Industry Programme). Omówiono również kwestię wymaganych zdolności koniecznych do organizowania misji wojskowych w przyszłości, w tym Zdolności Szybkiego Reagowania UE (EU Rapid Deployment Capacity).

“Do końca 2025 roku te siły szybkiego rozmieszczenia powinny uzyskać pełną gotowość. Powstała luka, też o to zapytałem. Z czego wynika ta luka? Dlaczego ta luka jest? Musimy na to pytanie sobie odpowiedzieć, że te zdolności, te możliwości obsadzenia i gotowości grup bojowych byłyby niezrealizowane, gdyby nie stanowisko Polski. Od lipca 2024 do czerwca 2025 Polska wystawi grupy bojowe, które będą pełnić swoje dyżury. Będą w gotowości do szybkiego rozmieszczenia. Bez tego, bez wypełnienia tej luki, która powstała w takim nieoczekiwanym trybie, nie można byłoby osiągnąć zdolności do końca 2025 roku. Kompas Strategiczny byłby nie wypełniony, ogromne podziękowania dzisiaj otrzymałem ze strony Wysokiego Przedstawiciela, który dwukrotnie podkreślał tutaj rolę Polski i nasze zaangażowanie” – Władysław Kosiniak-Kamysz.

Podczas spotkania ministrów obrony UE omówiono również długoterminowe wsparcie Ukrainy, oceniono postępy w realizacji misji szkoleniowej EUMAM Ukraine i inicjatywy wspólnych europejskich zakupów amunicji oraz perspektywy utworzenia zaproponowanego Funduszu Wsparcia Ukrainy (Ukraine Assistance Fund).

Jak informowaliśmy, w ubiegłym roku Holandia dokonała integracji swoich brygad bojowych z niemiecką armią. Plany integracji nie objęły Korps Commandotroepen, czyli sił specjalnych holenderskiej armii.

W listopadzie ub. roku były ambasador Niemiec w Polsce, Arndt Freytag von Loringhoven, opublikował na łamach „Frankfurter Allgemeine Zeitung” felieton poświęcony sytuacji w Polsce po wyborach parlamentarnych. „W interesie obu stron leży potrzeba ściślejszej integracji Bundeswehry z Siłami Zbrojnymi RP, a w dłuższej perspektywie także trwałe przemieszczenie wojsk niemieckich do Polski” – twierdzi dyplomata.

Kresy.pl / gov.pl