Ponad 1000 zakażonych koronawirusem na francuskim lotniskowcu. To więcej niż w niektórych państwach

Marynarka wojenna Francji prowadzi śledztwo w sprawie sytuacji, do której doszło na lotniskowcu Charles de Gaulle oraz okrętach eskortujących go. Zakażenie koronawirusem wykryto u 1081 członków załogi. Francuski rząd naciska na wyjaśnienie sprawy.

Minister obrony Francji Florence Parly oświadczyła w piątek, że testy na obecność koronawirusa dały wynik pozytywny w przypadku 1081 z łącznie 2300 członków załogi Charlesa de Gaulle’a oraz okrętów eskortujących go – poinformował w piątek portal Associated Press. Jest to prawie połowa personelu okrętów. Jest to także liczba zakażeń wyższa, niż ta zanotowana np. na Słowacji (1050) czy w Hongkongu (1022).

Wycieczkowiec Diamond Princess był przedstawiany na początku epidemii jako anty-przykład działania w przypadku zakażenia koronawirusem. Na jego pokładzie potwierdzono 712 przypadków zarażenia. Na francuskim lotniskowcu Charles de Gaulle liczba zakażeń jest dużo wyższa.

Okręt jest największym francuskim lotniskowcem oraz jedną z najważniejszych jednostek marynarki wojennej państwa. Aktualnie przechodzi proces dezynfekcji, który trwa od momentu zawinięcia do bazy w Tulon pięć dni temu.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Jak podaje portal, rzecznik marynarki Francji Eric Lavault poinformował, że jedna osoba spośród zakażonych znajduje się aktualnie na oddziale intensywnej terapii. Hospitalizowanych jest także 20 pozostałych osób. Dodatni wynik testu uzyskało także dwóch z czterech amerykańskich żołnierzy, którzy służyli na statku w ramach programu wymiany oficerów.

Lavault przekonywał w rozmowie z Associated Press, że dowódca lotniskowca usiłował zwiększyć odległości między członkami załogi. Załoga nie posiadała testów na koronawirusa. Przez większość okresu operowania na morzu – 3 miesiące – na statku nie było nawet maseczek ochronnych.

Rzecznik podkreślił jak trudne jest zastosowanie na statku wojennym środków ochronnych. Zaznaczył też, że bezpieczeństwo załogi jest najważniejszą kwestią.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Zobacz także: Ponad 710 000 zdiagnozowanych przypadków koronawirusa w USA

W piątek minister obrony Francji została przesłuchana w parlamencie w związku z opisywaną sprawą.

hosted.ap.org / kresy.pl