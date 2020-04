Ponad 17500 ofiar śmiertelnych koronawriusa we Włoszech

Jak pisze w środę rzymski oddział Agencji Prasowej Reuters, epidemia koronawirusa we Włoszech pochłonęła już 17669 ofiar śmiertelnych.

Jak pisze AP Reuters, w przeciągu ostatnich 24 godzin liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa we Włoszech wzrosła o 542 osoby. Zdiagnozowano także 3836 nowych przypadków.

Łączna liczba potwierdzonych przypadków we Włoszech wynosi 139 422, jest to trzeci wynik po Stanach Zjednoczonych i Hiszpanii. Z powodu zarażenia we Włoszech zginęło 17669 osób, a 26491 ozdrowiało.

Jak poinformowaliśmy na naszym portalu, według opublikowanego we wtorek na łamach włoskiej gazety „Il Giornale” sondażu dla stacji Rete4, odsetek obywateli Włoch popierających Unię Europejską spadł do 30 procent. Ponadto, 70 proc. Włochów uważa, że Niemcy nie popierają ich kraju w dobie pandemii i „duszą” Włochy. Przeciwnego zdania było 16 proc. ankietowanych.

Analityk badań opinii publicznej Renato Mannheimer zaznaczył na łamach gazety, że w ciągu ostatnich 20 lat poparcie dla UE spadło we Włoszech z 57 do 30 procent. Jego zdaniem, to wynik oceny stosunku UE do Włoch, które zmagają się z wielkim kryzysem epidemiologicznym oraz finansowym.

Ponad tydzień temu włoski lekarz i polityk Maurizio Brucchi, były burmistrz miasta Teramo, powiedział brytyjskiej gazecie Daily Express, że po ustaniu pandemii koronawirusa Włochy najprawdopodobniej opuszczą Unię Europejską. Podobną opinię wyraził szef największej włoskiej partii opozycyjnej Matteo Salvini porównując UE do węży i szakali: „Najpierw pokonamy wirusa a później pomyślimy o UE. I, jeśli potrzeba, pożegnamy się. Bez podziękowania”. Później premier Włoch Giuseppe Conte zaapelował do Unii Europejskiej, by ta „nie popełniła tragicznych błędów” w sytuacji pandemii koronawirusa. Zaznaczył, że Unii grozi utrata sensu istnienia w oczach obywateli.

Kresy.pl/Reuters