Premier Włoch: UE nie staje na wysokości zadania, może stracić sens istnienia

Giuseppe Conte, premier Włoch, zaapelował w sobotę do Unii Europejskiej, by ta „nie popełniła tragicznych błędów” w sytuacji pandemii koronawirusa. Zaznaczył, że Unii grozi utrata sensu istnienia w oczach obywateli.

Jak informuje Państwowa Agencja Prasowa (PAP), szef włoskiego rządu oświadczył w wywiadzie dla dziennika „Il Sole-24 Ore”, że „inercja doprowadziłaby do pozostawienia naszym dzieciom olbrzymich kosztów zdewastowanej gospodarki”. Odniósł się w ten sposób do braku działań UE w obliczu obecnej sytuacji kryzysowej. Zaznaczył także, że Unia może „stracić sens istnienia”.

[kresy-ads_728]

Zobacz także: Włochy: Pierwszy biskup zmarł na skutek pandemii koronawirusa

Conte poinformował także, że jego rząd planuje wyasygnować kwotę 50 miliardów euro na walkę z epidemią i jej skutkami. Dodał, że do tej pory przeznaczona została na ten cel połowa środków.

„Uruchomimy wsparcie finansowe bez precedensu dla naszej gospodarki” – podkreślił.

Zdaniem włoskiego premiera UE powinna opracować specjalny plan odbudowy stojący na poziomie działań Chin i USA. W jego opinii koniecznym będzie utworzenie narzędzia, które pozwoli odbudować w UE tkankę ekonomiczno-społeczną.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Conte odniósł się także do ostatniego wideoszczytu przywódców UE, zakończonego brakiem porozumienia w sprawie wspólnych działań ratunkowych, oraz polemiki z kanclerz Niemiec Angelą Merkel. „Bardziej niż kłótnia była to ostra i szczera konfrontacja, bo my jesteśmy w kryzysie, powodującym wysoką liczbę ofiar wśród naszych obywateli i ciężką recesję” – dodał.

„Reprezentuję wspólnotę narodową, która bardzo cierpi i nie pozwoli na krętactwa. We Włoszech, ale także w innych krajach członkowskich, jesteśmy zmuszeni do podejmowania tragicznych wyborów” – stwierdził premier Włoch.

„Musimy uniknąć popełnienia w Unii Europejskiej tragicznych błędów. Jeśli UE nie stanie na wysokości zadania w tym epokowym wyzwaniu całej europejskiej konstrukcji grozi to, że w oczach naszych obywateli straci swój sens istnienia” – zaznaczył.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Zobacz także: Włochy: Polowa zarażonych koronawirusem zmarłych miała co najmniej trzy inne choroby

Jak informuje PAP, Giuseppe Conte odniósł się także do sporów na tle Europejskiego Mechanizmu Stabilności (EMS). „To narzędzie zbudowane po to, by udzielać pomocy poszczególnym państwom członkowskim, przechodzącym napięcia finansowe” – stwierdził.

Zdaniem premiera koronawirus powoduje „symetryczny szok”, który niszczy systemy ekonomiczne i społeczne.

pap / fakty.interia.pl / kresy.pl