24 Ukraińców zatrzymanych na polskiej granicy w wyniku wspólnej akcji polskich służb mundurowych

Jak informuje strona śląskiej Straży Granicznej, 27 marca na polsko – czeskiej granicy zatrzymano grupę obywateli Ukrainy, którzy chcieli nielegalnie dostać się do Polski.

W komunikacie wydanym przez Straż Graniczną czytamy, że w nocy 27 marca doszło do zatrzymania grupy dwudziestu Ukraińców, którzy próbowali przekroczyć granicę Polski. W akcji brała udział placówka Straży Granicznej w Opolu, policja, a także żołnierze 10 Opolskiej Brygady Logisycznej.

Po polskiej stronie na swoich rodaków czekało czterech Ukraińców, oni także zostali aresztowani. Do zatrzymania cudzoziemców doszło w nocy na terenie województwa opolskiego w miejscowości Kamienica.

Jak napisał kapitan Piotr Płuciennik, W nocy z 26 na 27 marca jeden z patroli mieszanych, otrzymał informację aby jak najszybciej skierować się do miejscowości Kamienica. Straż Graniczna i policja przygotowały w rejonie miasta „zasadzkę” na grupę obywateli Ukrainy, którzy zamierzali nielegalnie przekroczyć granicę.

„Sytuacja była bardzo napięta. Zatrzymane osoby były niespokojne, nie wszystkie chciały dostosować się do wydawanych poleceń. Każdy z obywateli Ukrainy miał na twarzy maseczkę ochronną, obawialiśmy się więc dodatkowo, że mogą być to nosiciele koronawirusa” – pisał.

Tej samej nocy, podczas kolejnych działań Straży Granicznej, jeden z żołnierzy uczestniczył w przygotowanej zasadzce na spodziewane następne grupy osób usiłujących nielegalnie przekroczyć granicę.

8 kobietom i 12 mężczyznom, którzy przekroczyli granicę z RC do RP wbrew przepisom przedstawiono zarzut z art. 264 §. 2 KK – kto wbrew przepisom przekracza granicę RP używając przemocy, groźby, podstępu lub we współdziałaniu z innymi osobami, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Wydano im także decyzje o zobowiązaniu do powrotu i orzeczono wobec nich zakaz wjazdu na terytorium państw Schengen na okres 3 lat.

4 mężczyzn, którzy pomagali swoim rodakom w przekroczeniu granicy usłyszało zarzut popełnienia przestępstwa z art. 18 § 3 KK w zw. z art. 264 § 2 KK tj. pomocnictwo w przekroczeniu granicy państwowej wbrew przepisom. Oni również otrzymali decyzje zobowiązujące do powrotu. Wobec nich orzeczono 5-letni zakaz wjazdu na terytorium państw Schengen.

