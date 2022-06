Stopy procentowe znowu w górę

Rzecznik prasowy Agencji Uzbrojenia podpułkownik Krzysztof Płatek poinformował we wtorek, że w drodze do Polski jest już pierwsza partia wozów typu MRAP Cougar 4x4. Dodał, że pierwszy samolot transportowy C-130H jest już przygotowywany do lotu przez Atlantyk do Polski.

Rzecznik prasowy Agencji Uzbrojenia podpułkownik Krzysztof Płatek przekazał we wtorek, że pierwsza partia pojazdów wielozadaniowych MRAP COUGAR 4x4 jest już w drodze do Polski. "Co ważne, są to pojazdy o przebiegach wynoszących zaledwie ok. 200 km. Natomiast pierwszy C-130H HERCULES przeszedł już sprawdzenia w locie i jest szykowany do przelotu nad Atlantykiem" - dodał.