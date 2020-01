Senat przeciwko ustawie dyscyplinującej sędziów

Izba wyższa polskiego parlamentu odrzuciła w piątek nowelizację ustaw zmieniających system odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów oraz wprowadzającą zmiany w procedurze wyboru I Prezesa Sądu Najwyższego – informuje radio RMF FM.

Za odrzuceniem projektu opowiedziało się 51 senatorów. Przeciw głosowało 48. Nie było głosów wstrzymujących się. Wcześniej odrzucenie nowelizacji rekomendowały senackie komisje ustawodawcza oraz praw człowieka, praworządności i petycji. Wynik głosowania nie jest zaskoczeniem, ponieważ od ostatnich wyborów parlamentarnych partia rządząca nie ma większości w Senacie.

W trakcie debaty nad projektem opozycja twierdziła, że nowelizacja narusza zasady praworządności. Wicemarszałek Michał Kamiński mówił o „pełzającym zamachu stanu”. Przeciwstawiał się przy tym przedstawianiu wtrącania się władz Unii Europejskiej w polski proces legislacyjny jako zagranicznej ingerencji. „Jednym z nich [zafałszowanych pojęć – red.] jest urągające przyzwoitości powtarzanie, że Unia Europejska jest zagranicą i jest ciałem obcym. Otóż nie: to nasza Unia Europejska, to nasza Komisja Europejska i to nasz Parlament Europejski. Unia Europejska nie jest ciałem obcym, to nasza wspólnota” – twierdził polityk, który dostał się do Senatu z listy PSL. Bogdan Klich (PO) zarzucał PiS, że chce zastraszyć sędziów i odebrać Polakom prawo do niezależnych sądów. Polityk przekonywał, że jeśli partia rządząca zignoruje rekomendację Komisji Weneckiej i nie odrzuci ustawy, grozi to „wypchnięciem” Polski z UE.

Wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta bronił nowelizacji w trakcie debaty wskazując, że jest ona potrzebna dla naprawienia systemu sądownictwa. „Ta ustawa ratuje nasze państwo przed wielkim chaosem, destabilizacją i anarchią” – twierdził Kaleta. Senatorowie PiS wskazywali też na ingerencję czynników zewnętrznych w polski proces legislacyjny.

Teraz nowelizacja wróci do Sejmu, który może odrzucić weto Senatu bezwzględną większością głosów i skierować ustawę do podpisu do prezydenta.

Jak pisaliśmy, przegłosowane w grudniu przez Sejm zmiany dotyczą m.in. praw o ustroju sądów powszechnych, administracyjnych, wojskowych, o prokuraturze i ustawy o Sądzie Najwyższym. Najwięcej kontrowersji wzbudzają przepisy wprowadzające odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów za działania lub zaniechania mogące uniemożliwić lub istotnie utrudnić funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, kwestionowanie skuteczności powołania sędziego a także za działalność publiczną niezgodną z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

