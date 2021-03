Polska przygarnęła ukraińską szowinistkę – Biłecki

Przywódca skrajnie nacjonalistycznej ukraińskiej partii Korpus Narodowy Andrij Biłecki ujawnił, że Polska przyznała wizę i stypendium naukowe Ołenie Semeniace – czołowej postaci tzw. ruchu azowskiego, która w styczniu br. za swoje poglądy oraz aktywność została wyrzucona z uczelni w Austrii.

Ołena Semeniaka jest członkiem władz Korpusu Narodowego, ukraińskiej partii wyrosłej na bazie kontrowersyjnego pułku „Azow”, odpowiedzialną za zagraniczne kontakty swojego ugrupowania. Swoją działalność polityczną łączy z ambicjami naukowymi – jak opisywaliśmy, w 2018 roku prowadziła w Kijowie quasi-naukową konferencję z udziałem m.in. dra Jerzego Targalskiego, kierownika Ośrodka Studiów Przestrzeni Postsowieckiej na Akademii Sztuki Wojennej. W styczniu br. o Semeniace zrobiło się głośno w Austrii – okazało się, że wiedeński Instytut Nauk Humanistycznych (Institut für die Wissenschaften vom Menschen, w skrócie IWM) przyjął ją na studia doktoranckie i przyznał stypendium w kwocie 1800 euro miesięcznie. Gdy sprawę opisały media, przypominając kontakty Semeniaki z międzynarodową siatką „skrajnie prawicowych” ekstremistów, a także fotografowanie się przez nią przed laty z flagą ze swastyką i nazistowskim pozdrowieniem, IWM pozbył się Ukrainki.

Orwellian: International secretary of #neonazi National Corps, civilian wing of Azov in #Ukraine, is now Junior Visiting Fellow in Ukraine in European Dialogue program at Institute for Human Sciences in Vienna. She joins there Ivan Krastev & Timothy Snyder https://t.co/65c5iuykev

— Ivan Katchanovski (@I_Katchanovski) January 10, 2021