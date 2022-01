Podlaskie: Białorusin mając 2 promile kierował ciężarówką. Później wykradł ją z parkingu strzeżonego

Białorusin, który został zatrzymany przez białostocką policję za jazdę ciężarówką w stanie nietrzeźwości, dzień później wraz z dwoma kompanami siłą zabrał pojazd z parkingu strzeżonego. Teraz wszystkim trzem grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.

W poniedziałek po południu dyżurny białostockiej komendy policji otrzymał zgłoszenie o ataku na pracownika strzeżonego parkingu i w konsekwencji odebraniu pojazdu ciężarowego marki Volvo bez uiszczenia opłaty – poinformowała w środę białostocka policja. Napaści dokonały trzy osoby, które następnie odjechały drogą krajową nr 8 w kierunku Augustowa.

Patrol wysłany w tym kierunku zauważył opisywany pojazd na jednym z przydrożnych parkingów. W środku ciężarówki znajdował się 44-letni mieszkaniec województwa dolnośląskiego. W zaparkowanym tuż obok busie było dwóch pozostałych mężczyzn – 55-letni obywatel Białorusi i 40-letni mieszkaniec województwa lubelskiego.

Według policji dzień wcześniej ciężarówka Białorusina została odholowana na parking strzeżony z uwagi na spowodowanie przez niego kolizji w stanie nietrzeźwości. Kierowca mając blisko 2 promile alkoholu trzeźwiał w policyjnym areszcie. Białorusina najwyraźniej z aresztu wypuszczono, ponieważ już następnego dnia wraz z dwoma wspólnikami, którzy mieli zapasowe kluczyki, pojawił się na parkingu strzeżonym, aby odebrać siłą ciężarówkę.

Sprawcy wykorzystali moment, w którym szlaban był podniesiony, a dozorca poszedł wystawić rachunek za holowanie i parking. 40-latek i 55-letni Białorusin przytrzymali dozorcę, szarpiąc go przy tym, a w tym czasie 44-latek wyjechał ciężarówką z terenu parkingu. Białorusin i trzeci mężczyzna wsiedli do busa i pojechali za ciężarówką.

Wszyscy mężczyźni trafili do policyjnego aresztu. Następnego dnia usłyszeli zarzuty zmuszenia do określonego zachowania przy stosowaniu przemocy. Grozi im za to kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Przypomnijmy, że za jazdę w stanie nietrzeźwości grozi do 2 lat pozbawienia wolności.

Kresy.pl / bialystok.policja.gov.pl