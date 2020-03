Koronawirus w Krajowej Radzie Sądownictwa

Kolejny ważny urzędnik państwowy zaraził się koronawirusem. Środki masowego przekazu podają, że pandemii nie ustrzegł się jeden z członków KRS.

Ja podał we wtorek portal dorzeczy.pl za gazetą „Rzeczpospolita” zainfekowany został członek Krajowej Rady Sądownictwa sędzia Zbigniew Łupina. „W niedziele poinformowałem o całej sytuacji każdego z członków Rady” – przekazał przewodniczący Rady Leszek Mazur. Łupina uczestniczył w ostatnim posiedzeniu Rady, które trwało od wtorku do czwartku. Spowodowało to konieczność sporządzenia listy zagrożonych zarażeniem i przekazania jej Sanpidowi, który podejmuje decyzję o zastosowaniu kwarantanny. Część z osób, które miały kontakt z Łupiną już została skierowana do kwarantanny. Jednak pozostali ciągle nie otrzymali oficjalnej decyzji co spotyka się z krytyką.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

„To tak mało profesjonalne, a nawet mądre, że aż przykro mówić” – dorzeczy.pl przytacza zdanie jednego z sędziów KRS, który chciał pozostać anonimowy. Maciej Mitera, rzecznik Rady powiedział, że sam postanowił izolować się w domu. Oficjalną decyzję o kwarantannie otrzymał natomiast sędzia Maciej Nawacki.

Minister zdrowia Łukasz Szumowski poinformował, że nie ma kolejnych zarażonych w polskim rządzie. Badania kontrolne przeprowadzono po tym gdy okazało się, że infekcji doznał minister środowiska Michał Woś. Woś kontaktował się z innymi członkami rządu co spowodowało konieczność ich kontroli. „Procedura jest standardowa, tutaj nie ma innych działań niż wykonują służby sanitarne” – powiedział Szumowski. Jak dodał – „Dziesiątki spotkań, koordynacji w sztabach dają ryzyko. Nie wszystko da się zrobić zdalnie”

We wtorek rano odnotowano w Polsce 28 nowych zakażeń przez co ich łączna liczba wzrosła przed południem do 205. We wtorek pandemia koronawirusa spowodowała w Polsce piątą ofiarę śmiertelną. „Szacujemy, że pod koniec tygodnia zachorowań wywołanych koronawirusem w Polsce będzie powyżej tysiąca. Ten tydzień i następny będzie ważny, bo zobaczymy jaka będzie dynamika nowych zachorowań” – powiedział telewizji TVN24 wiceminister zdrowia Waldemar Kraska

dorzeczy.pl/rp.pl/kresy.pl