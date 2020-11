Dramatycznie rośnie liczba zgonów w Polsce

Między 2 a 8 listopada wszystkie Urzędy Stanu Cywilnego w Polsce wystawiły ponad 16 tys. aktów zgonu. To ponad dwa razy więcej niż średnia dla tego okresu z ostatnich 10 lat – informuje portal Money.pl.

Jak ustalił we wtorek portal Money.pl, najnowsze dane wygenerowane z Rejestru Stanu Cywilnego wskazują, że od 2 do 8 listopada br. w Polsce zmarło 16 075 osób. Tymczasem w poprzednich 10 latach liczba zgonów w tym okresie wahała się od 7 do niespełna 8 tysięcy. Oznacza to wzrost liczby zgonów o 113 proc. w porównaniu do wieloletniej średniej.

Znacznie powyżej średniej są też niepełne jeszcze dane za okres od 9 do 15 listopada. Mimo, że nie wszystkie akty zgonu wystawione w tym czasie zostały uwzględnione w rejestrze, liczba zgonów wynosi obecnie 9434. Jak pisze Money.pl, aktualizacja danych przez kilka następnych dni może sprawić, że statystyka ta wzrośnie o kilka tysięcy.

Od początku listopada liczba zgonów w Polsce wyniosła 25 tysięcy, podczas gdy w analogicznym okresie ubiegłego roku było to 15 tysięcy.

Jak wyliczyło Money.pl, od 31 sierpnia USC wystawiły ponad 112,1 tys. aktów zgonu, o 37,1 tys. więcej niż przed rokiem. Tymczasem oficjalne dane Ministerstwa Zdrowia mówią o niespełna 8,3 tys. zmarłych w tym czasie zarażonych COVID-19. Różnica, czyli 28 tys. to zdaniem portalu „ukryte ofiary pandemii”.

Money.pl przyznał, że dane USC nie wskazują przyczyn zgonów, ale jak napisano, „trudno sytuacji nie wiązać z trwającą właśnie walką z wirusem”. Zauważając rosnącą umieralność Ministerstwo Zdrowia zobligowało Państwowy Zakład Higieny do analizy przyczyn tego zjawiska.

Adam Czerwiński, ekspert Polskiego Instytutu Ekonomicznego, wskazał w rozmowie z portalem dwie możliwe przyczyny różnicy pomiędzy danymi MZ a danymi USC. Jego zdaniem do liczby ofiar epidemii nie zalicza się osób, które zmarły, zanim zdążono wykonać u nich test na COVID-19. Po drugie umieralność rośnie z powodu przeciążenia służby zdrowia i wynikającego z tego ograniczonego dostępu do niej osób cierpiących na inne choroby.

Kresy.pl / money.pl