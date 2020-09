CBA: Sławomir Nowak ukrywał majątek o wartości ponad 6 mln złotych

Centralne Biuro Antykorupcyjne poinformowało o wykryciu i zabezpieczeniu majątku, który miał ukrywać Sławomir Nowak. Zdaniem śledczych były polityk wszedł w posiadanie tego majątku dzięki korupcyjnej działalności.

Jak podało we wtorek CBA, realizując kolejne czynności w ramach śledztwa przeciwko Sławomirowi Nowakowi i innym osobom funkcjonariusze Biura ujawnili i zabezpieczyli składniki majątkowe należące do byłego polityka. Jest to gotówka w kwotach 536,4 tys. euro, 470 tys. USD i 30 tys. złotych, co daje równowartość 4,163 mln złotych oraz dwa mieszkania o szacunkowej wartości ok. 2 mln zł i luksusowy samochód marki Land Rover.

Zdaniem śledczych pieniądze pochodziły z przestępstw korupcyjnych, których miał dopuścić się Sławomir Nowak, natomiast inne zabezpieczone składniki majątkowe miały zostać nabyte ze środków pochodzących z takich przestępstw.

Jak dowiedział się Polsat News, część pieniędzy miała być przetrzymywana w dwóch specjalnych skrytkach. Osoba znająca szczegóły dochodzenia powiedziała Polsat News, że ostatnie ustalenia wskazują, że skala działalności Sławomira Nowaka była dużo większa, niż dotychczas sądzono.

CBA kontynuuje czynności związane m.in. z ujawnianiem kolejnych wątków tego śledztwa oraz składników majątkowych osób objętych postępowaniem. W komunikacie Biura sprawę Sławomira Nowaka nazwano „rozwojową”.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Jak pisaliśmy, były minister transportu i były szef ukraińskiej agencji drogowej Ukrawtodor Sławomir Nowak został zatrzymany pod zarzutami korupcji, kierowania zorganizowaną grupą przestępczą oraz prania brudnych pieniędzy w czasie, gdy pracował na Ukrainie jako szef tamtejszej państwowej agencji drogowej Ukrawtodor. Razem z nim zostali zatrzymani także Dariusz Z. i Jacek P. Podawaliśmy, że na początku sierpnia w związku ze sprawą zatrzymana została kolejna osoba – Aleksander D. Również w sierpniu Sąd Okręgowy w Warszawie zdecydował, że Sławomir Nowak pozostanie w areszcie. Śledztwo w tej sprawie toczy się równolegle w Polsce i na Ukrainie.

Kresy.pl / polsatnews.pl / polskieradio24.pl