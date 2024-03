Polska potępia plany Izraela. Chodzi o wielką konfiskatę ziemi na Zachodnim Brzegu

W opublikowanym w środę komunikacie MSZ potępiło plany państwa Izrael, które zamierza przejąć około 800 hektarów ziemi na Zachodnim Brzegu, by prowadzić tam masową akcję osiedleńczą i budować izraelskie osiedla.

„Polska potępia plany władz Izraela dotyczące konfiskaty 800ha ziemi na okupowanym Zachodnim Brzegu. To największe przejęcie ziemi przez Izrael od czasu Porozumień z Oslo” – zaznacza polski resort spraw zagranicznych.

„Działania te są sprzeczne nie tylko z prawem międzynarodowym, ale także z wysiłkami na rzecz deeskalacji obecnej sytuacji” – podkreślono.

🇵🇱 potępia plany władz 🇮🇱 dotyczące konfiskaty 800ha ziemi na okupowanym Zachodnim Brzegu. To największe przejęcie ziemi przez 🇮🇱 od czasu Porozumień z Oslo. Działania te są sprzeczne nie tylko z prawem międzynarodowym, ale także z wysiłkami na rzecz deeskalacji obecnej sytuacji. — Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP 🇵🇱 (@MSZ_RP) March 27, 2024

W ubiegłym tygodniu Izrael zadeklarował przejęcie przez państwo około 800 hektarów ziemi w Dolinie Jordanu na Zachodnim Brzegu. Tym samym, na tym terenie będą mogły powstawać izraelskie osiedla. Jak zaznaczono, było to największe przejęcie ziemi od 30 lat.

„Chociaż w Izraelu i na świecie są tacy, którzy chcą podważyć nasze prawo do Judei i Samarii, a nawet do kraju w ogóle, my promujemy ruch osadniczy” – oświadczył izraelski minister finansów Becalel Smotricz, informując o zamiarach rządu. Smotricz, związany z syjonistyczną i nacjonalistyczną partią Unia Narodowa (Religijny Syjonizm) odpowiada za nadzór nad osiedlami żydowskimi na terenie Zachodniego Brzegu. On sam opowiada się za aneksją przez Izrael całego tego obszaru i jest krytykiem powstania państwa palestyńskiego. Na początku tego roku wzywał Palestyńczyków ze Strefy Gazy, by po zakończeniu działań zbrojnych dobrowolnie stamtąd wyemigrowali.

Działania Izraela zdecydowanie potępili też przywódcy UE, wzywając to państwo do cofnięcia decyzji. W lutym br. USA uznały, że izraelska ekspansja osiedli na Zachodnim Brzegu jest niezgodna z prawem międzynarodowym. Dodajmy, że większość rządów na świecie uważa osady budowane na terytorium zdobytym przez Izrael w czasie wojny w 1967 roku za nielegalne.

W 2016 roku Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjęła rezolucję, żądając od Izraela zaprzestania wszelkiej działalności osadniczej na Zachodnim Brzegu.

Obecny rząd premiera Benjamina Netanjahu ma zdecydowanie syjonistyczny i nacjonalistyczny charakter. Rządzący wspierają nielegalne próby kolonizowania terytoriów palestyńskich. W 2023 roku rząd podjął decyzję o legalizacji niektórych żydowskich osiedli na okupowanym Zachodnim Brzegu. Maja tam być też budowane nowe domy.

Dodajmy, że w tym tygodniu szef amerykańskiej dyplomacji Antony Blinken wyraził sprzeciw swojego państwa wobec ewentualnej ofensywy sił zbrojnych Izraela w rejonie miasta Rafah, gdzie przebywa znaczna liczba palestyńskich uchodźców z pozostałych obszarów Strefy Gazy.

ONZ twierdzi, że ponad 90 procent z 2,3 miliona mieszkańców małego regionu zostało musiało uciekać ze swoich domów, najczęściej na południe Strefy, w okolice miasta Rafah, przy którym znajduje się jedyne przejście graniczne łączące ją z Egiptem. Wielu z nich nie ma dachu nad głową, dostępu do czystej wody oraz żywności. W Strefie Gazy odnotowano już przypadki śmierci z niedożywienia. Izrael zapowiada tymczasem ofensywę na Rafah, a radykalni izraelscy politycy sugerują, że Palestyńczycy powinni zostać stamtąd ewakuowani do innych państw.

