Polska: największa do tej pory liczba zgonów wśród zakażonych koronawirusem w ciągu doby

We wtorek w Polsce odnotowano najwyższą jak dotąd liczbę zgonów osób zarażonych koronawirusem w ciągu doby. Potwierdzono już łącznie ponad 4,8 tys. przypadków zakażenia.

Według wszystkich danych podanych we wtorek późnym popołudniem przez Ministerstwo Zdrowia, w Polsce przybyło 435 nowych przypadków zarażenia SARS-CoV-2. Były to głównie osoby z województwa mazowieckiego (182), a także z śląskiego (39) i dolnośląskiego (39). Tym samym, łączna liczba zarażonych koronawirusem wzrosła do 4848. Najwięcej przypadków dotyczy zdecydowanie woj. mazowieckiego. Tylko tam potwierdzono już 1247 zakażeń. 601 przypadków potwierdzono już w woj. śląskim, 527 w dolnośląskim, 371 w małopolskim i 358 w łódzkim. Najmniej potwierdzonych zarażeń mamy w województwach lubuskim (62) i warmińsko-mazurskim (87).

Największy jak dotąd przyrost potwierdzonych zarażeń SARS-CoV-2 odnotowano 5 kwietnia (475 przypadków), a wcześniej 3 kwietnia (437).

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Zobacz: Prognoza naukowców z UMCS: miliony chorych i dziesiątki tysięcy zmarłych w Polsce

Tego samego dnia łącznie odnotowano 22 zgonów osób zarażonych koronawirusem, w wieku od 38 do 86 lat, przy czym w większości były to osoby po 70. roku życia, często mające ponad 80 lat. To największy dobowy przyrost od początku pandemii COVID-19. Łącznie w Polsce zmarło już 129 osób. Najwięcej przypadków śmiertelnych wystąpiło w woj. śląskim (32), a także w mazowieckim (25) i wielkopolskim (22). Zgonów wśród zakażonych nie odnotowano dotąd jedynie w woj. lubuskim i pomorskim. W województwach warmińsko-mazurskim, podlaskim, świętokrzyskim i kujawsko-pomorskim zmarło po jednej osobie.

Najwyższy stosunek zmarłych do zakażonych koronawirusem mamy w woj. wielkopolskim (6,3 proc., 22 na 349) i śląskim (5,3 proc.; 32 na 601).

Przeczytaj: Kary administracyjne zamiast mandatów za naruszenie restrykcji. Co to oznacza?

Czytaj również: Koronawirus: GIS: Do tej pory w Polsce nałożono kary na ponad milion złotych za nieprzestrzeganie obostrzeń

twitter / Ministerstwo Zdrowia / interia.pl / Kresy.pl