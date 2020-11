Polska Izba Handlu apeluje do rządu o utrzymanie zakazu handlu w niedzielę

„Apelujemy do rządu o utrzymanie regulacji dot. handlu w obecnym kształcie” – oświadczył wiceprezes Polskiej Izby Handlu (PIH) Maciej Ptaszyński. Odniósł się w ten sposób do zapowiedzi wicepremiera Jarosława Gowina, dotyczących ewentualnych zmianach w handlu w związku z rozwojem epidemii w Polsce.

W poniedziałek wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin oświadczył, że rząd nie planuje wprowadzania znaczących obostrzeń gospodarczych, jeżeli jednak pojawią się jakieś dodatkowe rozwiązania, to mogą one dotyczyć jedynie handlu. Apelujemy do rządu o utrzymanie regulacji dot. handlu w obecnym kształcie – oświadczył wiceprezes Polskiej Izby Handlu (PIH) Maciej Ptaszyński, cytowany we wtorek przez Polską Agencję Prasową (PAP).

Ptaszyński zaznaczył, że ostatnie konsultacje, w których brała udział Polska Izba Handlu odbyły się 19 października z udziałem premiera Jarosława Gowina. „Od tamtego czasu nie zwracano się do nas z żadnymi propozycjami nowych rozwiązań” – podkreślił.

„Z niepokojem obserwujemy próby liberalizacji przepisów dot. zakazu handlu w niedziele wykorzystujące trudną sytuację, w której wszyscy się znaleźliśmy. Dlatego naszym zdaniem liberalizacja, nawet czasowa, ograniczenia handlu w niedziele zaszkodzi małym polskim sklepom, które często walczą o przetrwanie” – dodał.

Zwrócił także uwagę, że w związku z epidemią np. Czesi ograniczają handel w niedzielę, zaś w Polsce proponowany jest odwrotny kierunek. „Zwróćmy uwagę, że nasi sąsiedzi – Czesi – w związku z epidemią zamykają sklepy w niedzielę z wyjątkiem tych znajdujących się na dworcach lub lotniskach. Odwrotny kierunek proponowany w Polsce nie tylko zachęci klientów do wychodzenia z domów, co nieuchronnie przełoży się na pogorszenie i tak trudnej sytuacji epidemicznej, ale też przyniesie długofalowe szkody w postaci umocnienia wciąż rosnących dyskontów. Apelujemy do rządu o rozwagę w tej kwestii i utrzymanie regulacji w obecnym kształcie” – zaznacza Ptaszyński.

pih.org.pl / pap / Kresy.pl